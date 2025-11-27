聽新聞
瑞幸咖啡挺過假帳風波 拚重返美股

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
中國大陸咖啡連鎖集團瑞幸咖啡，2020年因爆出財務造假醜聞，從美國股市除牌。法新社
中國大陸咖啡連鎖集團瑞幸咖啡，2020年因爆出財務造假醜聞，從美國股市除牌。法新社

被稱為「星巴克殺手」的大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出下月將在台北市南京復興商圈開設首家台灣門市，引發兩岸熱烈討論。瑞幸咖啡執行長郭謹日前透露，公司正積極推動重新在美股上市的進程，但目前尚無明確時間。瑞幸咖啡之前被爆三點一億美元營業額造假，在二○二○年六月遭美國那斯達克交易所下市。

二○一七年成立的瑞幸咖啡，總部位於福建廈門，在很長一段時間是資本市場的「增長神話」，透過瘋狂開店和補貼用戶，迅速在大陸咖啡市場站穩，並創下當時中概股最快ＩＰＯ的紀錄。二○一九年瑞幸登陸美國那斯達克，股價一度站上五十一點三八美元。

不過二○二○年四月，瑞幸咖啡被揭發財務造假轟動了整個資本市場，同年六月這家上市一年多的「大陸星巴克」就被勒令退市，並被處以一點八億美元罰款。二○二二年一月廿七日，大鉦資本聯合IDG、Ares SSG，收購原造假管理層被清算股權，其後大鉦資本成為瑞幸咖啡控股股東和實際控制人，持有公司超過五成的投票權。

在頂級投資方大鉦資本的支持下，瑞幸強勢復甦，截至今年第三季，瑞幸咖啡全大陸門市數將近三萬家，並超越星巴克成為大陸開店最多的咖啡品牌。今年還加速布局美國市場，已在紐約開出五家門市，全部位於曼哈頓核心區域。

但想要重回美國上市，數據背後的挑戰依然嚴峻。第三季瑞幸咖啡淨利潤人民幣十二點八億元，年減百分之二。快速拓店帶來規模效應，卻也考驗管理能力。更重要的是，資本市場是否會再相信，一個曾經欺騙過它的企業。

