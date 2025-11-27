香港17年來最嚴重惡火 至少13死23傷

香港一個居屋屋苑昨日突起大火，至截稿時至少十三人葬身火窟，包括一名消防員，另有廿三人傷，其中六人傷勢嚴重。這是香港十七年來最嚴重火災，香港特首召開緊急會議，大陸國家主席習近平也表示哀悼。

位於香港新界北區的大埔宏福苑，是一座香港房屋委員會管理的居屋屋苑，居屋在香港即居者有其屋計畫下的較廉宜的居民住宅樓宇。屋苑共有八幢樓、一千九百多戶，但已經老舊，樓齡超過四十二年，去年宏福苑業主立案法團通過三點三億港元大維修方案，正在維修中突起大火。

昨日下午近三時，警方及消防接報指宏昌閣外牆一個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，蔓延至整幢大樓，整個過程僅不到十分鐘，消防雲梯最高只升到大廈的一半高度射水救火。由於風大及起火竹棚的碎屑飄至毗鄰的大廈，令火勢蔓延屋苑七座大廈。至傍晚六時許，火勢仍未受控，消防處將大火升至最嚴重的五級火警，警方不斷擴大封鎖線。有市民情緒激動，表示正急於尋找失聯的家人，也有居民傷心痛哭，無奈感嘆「大廈維修變痛失家園」。

據央視新聞昨晚十時消息，大陸國家主席習近平昨向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把傷亡損失降到最低。

稍早香港特首李家超也召開跨部門會議，即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示各政府部門全力協助火警受影響居民。他亦對大火導致多人傷亡，包括有消防人員執行職務時殉職，表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。

大埔民政處開放鄰近的廣福社區會堂等至少五處作臨時庇護中心，提供食物、水及被褥等物資，馮梁結紀念中學亦開放安置疏散居民。同時還有至少六所學校宣布將於今日停課。香港新一屆立法會選舉將在十二月七日投票，鑑於火災嚴重，包含民建聯、工聯會、新民黨等多個政黨也表示將暫停一切選舉拉票活動，全力支持救援善後，並對遇難者表示沉痛哀悼。