快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

「星巴克殺手」 大陸瑞幸咖啡來台插旗 首店傳落腳北市南京復興商圈

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
陸知名連鎖咖啡瑞幸傳將在台開設首家門店。 路透
陸知名連鎖咖啡瑞幸傳將在台開設首家門店。 路透

被稱為「星巴克殺手」的大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出要插旗台灣市場，首家門市落腳在台北市南京復興商圈，並緊鄰星巴克，預計12月開幕，徵才廣告更喊出店長月薪最高6.1萬。

但經濟部稱「並無核准中國瑞幸咖啡來台投資」，而代理商順昱控股雖以台資名義登記，經濟部將持續關注是否涉中資，必要時也會啟動行政調查。

據了解，瑞幸咖啡首家門市預計在台北市南京東路三段，緊鄰星巴克，原址是一間速食店，現在外牆上已經張貼「誠徵咖啡師」的海報，而進入徵人海報上的QRcode後，則顯示是「順昱控股」誠徵店長、副店長、咖啡師等職缺。

大陸連鎖品牌瑞幸咖啡12月登台
大陸連鎖品牌瑞幸咖啡12月登台

公開資料顯示，順昱控股登記的代表人為「翁張麗卿」，查閱經濟部商工登記，得知翁張麗卿曾任順大食品調味公司董事，而順大食品是瑞幸咖啡在大陸的咖啡豆加工供應商，主業是提供各大餐飲集團咖啡、茶相關產品，一年咖啡豆產能超過萬噸。

進一步檢視500萬資本額的持股，除了翁張麗卿，還有另外一個名字「程振剛」。一名在上海從事咖啡進出口的台商指出，程振剛的身分是翁家的女婿，實際是順大在大陸的咖啡供應鏈操盤手，也幫瑞幸咖啡代工。

順大最早成立於1950年，由翁金順家族創辦，該家族在台灣經營香精及食品原料市場，1995年在廣東設立工廠，之後成為康師傅協力廠商，至今仍負責貝納頌炒咖啡豆的環節。

不過社團法人台灣服務業發展協會總顧問李培芬分析，「順昱控股」是台灣代理商，代理瑞幸咖啡品牌進軍台灣，但作為一個大陸品牌，瑞幸進軍台灣可能會引發部分消費者的情緒與政治考量。

李培芬說，瑞幸咖啡來到台灣後對手是超商咖啡，而不是星巴克，「以超商平均單價落在新台幣40到45元來看，瑞幸咖啡至少要賣30元才能吸引消費者」，因此她認為瑞幸咖啡會在台灣咖啡市場泛起漣漪，除非屆時台灣市場也學大陸市場採補貼政策吸引消費者，反倒是台灣的罐裝咖啡市場恐怕會受到這次戰火波及。

李培芬表示，台灣本土連鎖路易莎，以及長期深耕的星巴克，在各價格區間相當穩定，而瑞幸咖啡在大陸是透過大量補貼，推出人民幣9.9元（新台幣40元）咖啡，且主打到店快取與外送，因此台灣與平價外帶輕食起家的路易莎，以及強調「第三空間」的星巴克，消費族群是完全不同。

李培芬認為，台灣咖啡市場小、競爭對手又多，瑞幸咖啡在展店，頂多只是試水溫，看市場反應，「或許只是象徵性插旗而已。」

延伸閱讀

咖啡豆 星巴克 消費者

延伸閱讀

瑞幸咖啡若插旗台灣 恐衝擊市場？全家、星巴克這樣說

傳瑞幸咖啡即將來台 審查過了嗎？經濟部：無收到來台投資申請

浙90後賣1杯45元的「鴨頭咖啡」 嘗鮮客這樣評價…

網傳大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

相關新聞

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

香港大火已造成36死 另有279人失聯

針對香港新界北區的大埔宏福苑26日發生大火，央視27日凌晨報導，香港特首李家超指出，香港大埔火災已造成至少36人遇難，火...

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。大埔宏福...

傳瑞幸咖啡來台 經濟部：未核准投資

打敗星巴克、大陸最強連鎖的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台？網友指稱，首店就在台北市松山區南京東路三段...

挺過假帳風波 瑞幸咖啡拚重返美股

被稱為「星巴克殺手」的大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出下月將在台北市南京復興商圈開設首家台灣門市，引發兩岸熱烈討論。瑞...

【專家之眼】崩潰或崛起？前瞻大陸「十五五」的開局之年

談到大陸經濟，看法向來極為兩極，可謂「橫看成嶺側成峰」：有論者認為，中共制度基因下的集權性質，將因缺乏自我糾錯機制而導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。