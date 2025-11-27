「星巴克殺手」 大陸瑞幸咖啡來台插旗 首店傳落腳北市南京復興商圈

被稱為「星巴克殺手」的大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出要插旗台灣市場，首家門市落腳在台北市南京復興商圈，並緊鄰星巴克，預計12月開幕，徵才廣告更喊出店長月薪最高6.1萬。

但經濟部稱「並無核准中國瑞幸咖啡來台投資」，而代理商順昱控股雖以台資名義登記，經濟部將持續關注是否涉中資，必要時也會啟動行政調查。

據了解，瑞幸咖啡首家門市預計在台北市南京東路三段，緊鄰星巴克，原址是一間速食店，現在外牆上已經張貼「誠徵咖啡師」的海報，而進入徵人海報上的QRcode後，則顯示是「順昱控股」誠徵店長、副店長、咖啡師等職缺。

大陸連鎖品牌瑞幸咖啡12月登台

公開資料顯示，順昱控股登記的代表人為「翁張麗卿」，查閱經濟部商工登記，得知翁張麗卿曾任順大食品調味公司董事，而順大食品是瑞幸咖啡在大陸的咖啡豆加工供應商，主業是提供各大餐飲集團咖啡、茶相關產品，一年咖啡豆產能超過萬噸。

進一步檢視500萬資本額的持股，除了翁張麗卿，還有另外一個名字「程振剛」。一名在上海從事咖啡進出口的台商指出，程振剛的身分是翁家的女婿，實際是順大在大陸的咖啡供應鏈操盤手，也幫瑞幸咖啡代工。

順大最早成立於1950年，由翁金順家族創辦，該家族在台灣經營香精及食品原料市場，1995年在廣東設立工廠，之後成為康師傅協力廠商，至今仍負責貝納頌炒咖啡豆的環節。

不過社團法人台灣服務業發展協會總顧問李培芬分析，「順昱控股」是台灣代理商，代理瑞幸咖啡品牌進軍台灣，但作為一個大陸品牌，瑞幸進軍台灣可能會引發部分消費者的情緒與政治考量。

李培芬說，瑞幸咖啡來到台灣後對手是超商咖啡，而不是星巴克，「以超商平均單價落在新台幣40到45元來看，瑞幸咖啡至少要賣30元才能吸引消費者」，因此她認為瑞幸咖啡會在台灣咖啡市場泛起漣漪，除非屆時台灣市場也學大陸市場採補貼政策吸引消費者，反倒是台灣的罐裝咖啡市場恐怕會受到這次戰火波及。

李培芬表示，台灣本土連鎖路易莎，以及長期深耕的星巴克，在各價格區間相當穩定，而瑞幸咖啡在大陸是透過大量補貼，推出人民幣9.9元（新台幣40元）咖啡，且主打到店快取與外送，因此台灣與平價外帶輕食起家的路易莎，以及強調「第三空間」的星巴克，消費族群是完全不同。

李培芬認為，台灣咖啡市場小、競爭對手又多，瑞幸咖啡在展店，頂多只是試水溫，看市場反應，「或許只是象徵性插旗而已。」