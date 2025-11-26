快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

香港大火13死15傷 習近平要求「全力撲滅火災」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港大火已經釀13死，大陸領導人習近平26日晚間作出救災指示。新華社
香港大火已經釀13死，大陸領導人習近平26日晚間作出救災指示。新華社

位於香港新界北區的大埔宏福苑，26日發生大火導致已有13人死亡，15人受傷，大陸國家主席習近平晚間表示哀悼與慰問，並要求全力撲滅火災。

據央視新聞晚間10時許消息，習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對家屬和受災人員表示慰問，「要求全力以赴撲滅火災，努力把傷亡損失降到最低」。

大埔宏福苑發生五級火，教育局宣布，受火警及道路阻塞交通影響，多間區內學校明日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。

另據香港電台，香港教育局表示，受火警及道路阻塞交通影響，多間區內學校明日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者。就停課安排，家長應要留意教育局及學校最新公布。

另外，明日是小一自行分配學位的註冊日，香港教育局將會要求相關學校聯絡受影響家長，為他們獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。

停課 香港 習近平

延伸閱讀

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

川普習近平明年有望面對面會晤4次！美財長：將為雙邊關係帶來穩定

川普稱與中日領導人有「良好對話」 讚高市聰明、強勢

川習通話台灣議題各自表述 日前駐中大使：習偷換概念、川普草率帶過

相關新聞

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，已至少有十三人葬身火海，另有十五人受傷，其中兩人情況危殆。五級大火燒至入夜仍未能撲滅，香...

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。大埔宏福...

范冰冰奪金馬影后 陸委會：樂見不涉統戰影視交流

中國大陸女星范冰冰在第62屆金馬獎封后，中國大陸國台辦今天表示，支持「合法合規」兩岸影視文化交流活動；陸委會回應，樂見兩...

火光照夜空…香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

香港大埔宏福苑今天發生五級大火。港媒指出，至今造成12人死、16人傷。死者包括一名消防員。

香港大火13死15傷 習近平要求「全力撲滅火災」

位於香港新界北區的大埔宏福苑，26日發生大火導致已有13人死亡，15人受傷，大陸國家主席習近平晚間表示哀悼與慰問，並要求...

駭人畫面曝光！香港居屋屋苑大火濃煙竄天 已有四人葬身火海

香港一個居屋屋苑突起大火至少四人在火中死亡，包括一名消防員，另有三人重傷，其中兩人危殆中。香港特首已召開緊急會議，跟進事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。