香港大火13死15傷 習近平要求「全力撲滅火災」

位於香港新界北區的大埔宏福苑，26日發生大火導致已有13人死亡，15人受傷，大陸國家主席習近平晚間表示哀悼與慰問，並要求全力撲滅火災。

據央視新聞晚間10時許消息，習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對家屬和受災人員表示慰問，「要求全力以赴撲滅火災，努力把傷亡損失降到最低」。

另據香港電台，香港教育局表示，受火警及道路阻塞交通影響，多間區內學校明日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局分組學校發展組後，作停課決定，並應盡快通知持份者。就停課安排，家長應要留意教育局及學校最新公布。

另外，明日是小一自行分配學位的註冊日，香港教育局將會要求相關學校聯絡受影響家長，為他們獲派小一入學自行分配學位的子女辦理註冊手續作適切安排。