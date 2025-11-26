快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港01／ 撰文／布萊恩
香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。圖／路透社
香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。圖／路透社

香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。大埔宏福苑正進行樓宇大維修，大廈都被棚架「包裹」，香港網路瘋傳影片，指宏福苑大維修時，有多名工人被拍攝到在棚架吸菸。

從影片見到，穿上橙黃色維修工人制服的男子，蹲坐在水泥上吸菸，菸霧彌漫，離棚架相當近。影片最後拍攝的女子質問「你又再這裡抽菸啊？」，男子即驚覺望向鏡頭，但仍手持點燃的香煙。

雖然未知影片何時拍攝，亦尚未確定地點是否大埔宏福苑。但香港網友看過影片都表示震怒，斥責離譜，「完全沒有一點安全意識」，又指工地範圍有許多易燃物品，本來在任何時候都不應吸煙，而棚架圍網一旦起火更容易蔓延，導致火警後果不堪設想。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

宏福苑五級火｜入夜後火續燒 橙色烈焰直竄天際 至少4廈陷火海

大埔宏福苑五級火｜容祖兒前度路過現場 拍下火光熊熊一刻極恐怖

文章授權轉載自《香港01》

香港 抽菸 大埔 消防員 Threads

相關新聞

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，已至少有十三人葬身火海，另有十五人受傷，其中兩人情況危殆。五級大火燒至入夜仍未能撲滅，香...

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。大埔宏福...

范冰冰奪金馬影后 陸委會：樂見不涉統戰影視交流

中國大陸女星范冰冰在第62屆金馬獎封后，中國大陸國台辦今天表示，支持「合法合規」兩岸影視文化交流活動；陸委會回應，樂見兩...

火光照夜空…香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

香港大埔宏福苑今天發生五級大火。港媒指出，至今造成12人死、16人傷。死者包括一名消防員。

駭人畫面曝光！香港居屋屋苑大火濃煙竄天 已有四人葬身火海

香港一個居屋屋苑突起大火至少四人在火中死亡，包括一名消防員，另有三人重傷，其中兩人危殆中。香港特首已召開緊急會議，跟進事...

中武嚇升級 黃海再執行軍演 科企高超音速導彈模擬攻日

在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，解放軍近期在黃海密集展開各種軍演，且「文攻武嚇」再升級。據央視新聞報導，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。