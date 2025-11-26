聽新聞
范冰冰奪金馬影后 陸委會：樂見不涉統戰影視交流
中國大陸女星范冰冰在第62屆金馬獎封后，中國大陸國台辦今天表示，支持「合法合規」兩岸影視文化交流活動；陸委會回應，樂見兩岸音樂、影視交流，只要不涉政治與統戰操作。
大陸委員會（陸委會）26日晚表示，政府也是一貫支持兩岸影視健康有序的交流，樂見兩岸藉由音樂、影視作品相互交流，「只要不涉政治與統戰操作，我們都歡迎」。
范冰冰憑藉馬來西亞導演張吉安執導的電影「地母」奪下金馬獎最佳女主角。外界關注她的獲獎是否有望成為中國大陸抵制金馬獎的破冰契機，另也關注范冰冰由於「陰陽合同（約）」逃漏稅在陸被封殺的「解封」可能性。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩今天在例行記者會上表示，中國大陸一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動；但反對某些人利用相關平台宣揚「台獨謬論」。
媒體追問，合法合規影視交流是否包括金馬獎？彭慶恩重申，「所謂正常的、合法合規的兩岸影視文化交流，就是正常的、合法合規的兩岸影視文化交流」。任何獎項的專業性與水準如何，業內自有公論，民眾也有真切的感受。
在2018年第55屆金馬獎頒獎典禮上，台灣紀錄片導演傅榆奪得最佳紀綠片發表得獎感言時說，「我真的很希望有一天，我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」。
中國大陸將這番言論視作台獨傾向發言，開始抵制金馬獎，包括大型影業公司不報名金馬獎、中國大陸演藝人員不出席金馬獎等。
