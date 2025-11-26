快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

聽新聞
0:00 / 0:00

范冰冰奪金馬影后 陸委會：樂見不涉統戰影視交流

中央社／ 台北26日電
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。圖／金馬執委會提供
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。圖／金馬執委會提供

中國大陸女星范冰冰在第62屆金馬獎封后，中國大陸國台辦今天表示，支持「合法合規」兩岸影視文化交流活動；陸委會回應，樂見兩岸音樂、影視交流，只要不涉政治與統戰操作。

大陸委員會（陸委會）26日晚表示，政府也是一貫支持兩岸影視健康有序的交流，樂見兩岸藉由音樂、影視作品相互交流，「只要不涉政治與統戰操作，我們都歡迎」。

范冰冰憑藉馬來西亞導演張吉安執導的電影「地母」奪下金馬獎最佳女主角。外界關注她的獲獎是否有望成為中國大陸抵制金馬獎的破冰契機，另也關注范冰冰由於「陰陽合同（約）」逃漏稅在陸被封殺的「解封」可能性。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩今天在例行記者會上表示，中國大陸一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動；但反對某些人利用相關平台宣揚「台獨謬論」。

媒體追問，合法合規影視交流是否包括金馬獎？彭慶恩重申，「所謂正常的、合法合規的兩岸影視文化交流，就是正常的、合法合規的兩岸影視文化交流」。任何獎項的專業性與水準如何，業內自有公論，民眾也有真切的感受。

在2018年第55屆金馬獎頒獎典禮上，台灣紀錄片導演傅榆奪得最佳紀綠片發表得獎感言時說，「我真的很希望有一天，我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」。

中國大陸將這番言論視作台獨傾向發言，開始抵制金馬獎，包括大型影業公司不報名金馬獎、中國大陸演藝人員不出席金馬獎等。

范冰冰 金馬獎 陸委會 國台辦

延伸閱讀

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 陸國台辦僅用「2句話」表達立場

范冰冰遭大陸全面封殺！500字發文藏玄機：關關難過關關過

范冰冰奪金馬影后疑遭打壓！微博全面噤聲、刪文　張鈞甯低調祝賀

范冰冰奪金馬影后！視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

相關新聞

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

香港新界居屋屋苑宏福苑大火災，已至少有十三人葬身火海，另有十五人受傷，其中兩人情況危殆。五級大火燒至入夜仍未能撲滅，香...

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。大埔宏福...

范冰冰奪金馬影后 陸委會：樂見不涉統戰影視交流

中國大陸女星范冰冰在第62屆金馬獎封后，中國大陸國台辦今天表示，支持「合法合規」兩岸影視文化交流活動；陸委會回應，樂見兩...

火光照夜空…香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

香港大埔宏福苑今天發生五級大火。港媒指出，至今造成12人死、16人傷。死者包括一名消防員。

駭人畫面曝光！香港居屋屋苑大火濃煙竄天 已有四人葬身火海

香港一個居屋屋苑突起大火至少四人在火中死亡，包括一名消防員，另有三人重傷，其中兩人危殆中。香港特首已召開緊急會議，跟進事...

中武嚇升級 黃海再執行軍演 科企高超音速導彈模擬攻日

在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，解放軍近期在黃海密集展開各種軍演，且「文攻武嚇」再升級。據央視新聞報導，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。