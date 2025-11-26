火光照夜空…香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

香港大埔宏福苑今天發生五級大火。港媒指出，至今造成12人死、16人傷。死者包括一名消防員。

明報報導，香港的消防下午2時51分接報，大廈外牆有棚架首先起火，冒出大量濃煙。下午3時34分，火警升為四級火，火警波及鄰近大廈，並傳出多次爆炸聲。火警於6時22分升為五級火。

報導表示，至下午5時許宏福苑多幢大廈起火，多個單位陷於火海，棚架圍網亦被燒毀。其中宏福苑宏仁閣於約6時35分突然起火，火勢猛烈，傳出多下爆炸聲，火舌飄出半空。

星島日報則提到，香港消防處處長楊恩健26日到醫院了解情況，他指火警中一名消防員殉職，另有一名消防員熱衰竭送院。殉職消防員姓何，37歲，入職9年，駐守沙田消防局。他下午3時01分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，陷入昏迷，救護員替他進行急救，又進行心肺復甦法，惟送院搶救後終不治。