駭人畫面曝光！香港居屋屋苑大火濃煙竄天 已有四人葬身火海

香港一個居屋屋苑突起大火至少四人在火中死亡，包括一名消防員，另有三人重傷，其中兩人危殆中。香港特首已召開緊急會議，跟進事態。

位於香港新界北區的大埔宏福苑，是一座香港房屋委員會管理的居屋屋苑，居屋在香港即居者有其屋計劃下的較廉宜的居民住宅樓宇。這個屋苑共有八幢樓、一千八百多個單位，屬較大型屋苑，但已經老舊，樓齡超過四十二年，去年宏福苑業主立案法團通過三億三千萬港元大維修方案，正在維修中突起大火。

宏福苑發生火警，起火後三十二分鐘升為較猛烈的四級火警，除死傷者外，傍晚六點仍有多名居民被困。香港消防處證實，有一名消防員殉職。

下午近三時，警方及消防接報，指宏昌閣外牆一個棚架首先起火，大量濃煙升上半空，消防雲梯最高只升到大廈的一半高度射水救火。現時宏昌閣的外牆棚架及安全圍網幾乎已燒盡，由於風大，火種飄過毗鄰的大廈，令外牆圍網亦起火焚燒，並不時傳出爆炸聲。

到傍晚前現場火勢已由第六座的宏昌閣，蔓延至第一座宏仁閣。警方及消防在火場外圍拉起封鎖線，協助居民疏散。有市民情緒激動，表示正急於尋找住在宏福苑的家人，亦有居民擔心仍滯留單位家人的安全。

在鄰近的廣福社區會堂，警方及大埔民政事務署為受影響居民登記，提供支裝水，並呼籲未能聯絡家人的住戶留在社區會堂等候消息，其他人可前往附近的馮梁結紀念中學休息。

香港特首李家超召開跨部門會議，跟進事態發展。