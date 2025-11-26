快訊

台灣電影《賽德克·巴萊》將在陸重映 海報文案有「血戰日寇」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸將重映台灣電影《賽德克·巴萊》，大陸版的海報宣傳語有「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」。（圖／取自微博）
中國大陸將重映台灣電影《賽德克·巴萊》，大陸版的海報宣傳語有「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」。（圖／取自微博）

在中日緊張之際，中國大陸將重映台灣電影《賽德克·巴萊》，大陸版的海報宣傳語稱「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」。

據紫牛新聞、淘票票網站消息，由台灣導演魏德聖執導的史詩電影《賽德克·巴萊》上、下部於26日發布定檔預告及海報。

其中，《賽德克·巴萊（上）》將於12月12日在中國大陸院線上映，《賽德克·巴萊（下）》將於12月13日上映。

大陸版的電影海報上，寫著「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」。

《賽德克·巴萊》於2011年在台灣首映，講述了1930年台灣賽德克族原住民在莫那·魯道的領導下，發動霧社事件，並與日軍作戰的故事。電影分為上、下2部，分別為「太陽旗」與「彩虹橋」。2011年10月，該片入圍第48屆金馬獎最佳劇情片及個人獎項共11項提名。 2011年11月獲得最佳劇情片獎，並另外獲得觀眾票選最佳影片等6項大獎榮譽，票房超過新台幣9億元，但在大陸上映時票房不佳。

影片2012年首次在中國大陸上映時，曾被大陸媒體批評過於暴力與宣揚民族主義。《新聞晨報》稱，「嗜殺不能成就一部史詩片」、「過多的血腥殘忍描寫，減弱了反抗者一方的正義性」；鳳凰娛樂的評論稱，「凡是日本人就可惡，就格殺勿論，似乎《賽德克·巴萊》陷入了狹隘民族主義表現的泥沼。」

大陸全國人大常委會會議今年10月通過設立「台灣光復紀念日」的決定後，大陸官方10月25日在北京人民大會堂舉辦紀念台灣光復80周年大會。

日本首相高市早苗11月初發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係新一輪緊張，北京方面多次援引《開羅宣言》等歷史文件，主張對台主權不容干涉。

