國台辦籲陸委會「回歸正業」：多做推進兩岸交流的事

在日前大陸國台辦開設臉書發言人帳號後，陸委會主委邱垂正透露，海基會曾考慮在微博開帳號，但考慮要選擇「中國台灣」是「自我矮化」，也會遭陸方管控作罷。大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩今天對此喊話稱，陸委會、海基會應回歸正業，多做有利於推進兩岸交流和增進兩岸同胞利益福祉的事。

彭慶恩今天主持大陸國台辦例行新聞發布會。他首先說，台灣陸委會和海基會，是在「一個中國」框架下、應兩岸人民交流而生。

他質疑，陸委會主責主業本應是推動兩岸協商對話、促進兩岸交流交往，現在卻成了煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的急先鋒。

彭慶恩稱，大陸的互聯網開放且依法管理。陸委會惡意炒作微博帳號問題，無非是要攻擊抹黑大陸，欺騙台灣民眾。這種把戲了無新意。

至於因國籍法，「陸配在台參政權已死」，彭慶恩回應稱，在台定居落戶的大陸配偶參與當地社會治理、服務當地民眾是他們的正當權利。

他說，民進黨當局出於「台獨」本性，公然販賣「兩國論」，肆意剝奪陸配合法權益，打壓欺凌陸配群體，不斷挑戰「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，我們對此予以強烈譴責。正告民進黨當局，任何破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益的惡劣行徑和花招伎倆，必將自食惡果。

另對教育部要求，學生赴陸前須上網登錄，彭慶恩抨擊，這是民進黨當局阻擾兩岸青年學生交流的又一伎倆，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁、蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心，以及害怕兩岸青年走近走親的色厲內荏。「正告民進黨當局，民意不可逆，民心不可違，多行不義必自斃」。

同場記者會上，彭慶恩還對陸委會引述民調表示，超八成台灣民眾不贊成「一國兩制」做出回應。他強調，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

彭慶恩說，民進黨當局出於謀「獨」本性，惡意攻擊抹黑「一國兩制」，純屬顛倒黑白。他稱，可以十分確定的是，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。我們相信，在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，「兩制」台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。