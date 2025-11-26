快訊

北京以2027武統為目標？賴清德總統：國安團隊推2大行動方案

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
賴清德總統中午在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規畫兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影
賴清德總統中午在記者會中表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規畫兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影

賴清德總統投書「華盛頓郵報」，宣布將提出一項400億美元的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴清德總統並於今天中午舉行記者會，指出中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。賴清德表示，因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊規畫兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅。

賴清德表示第一項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，他重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2300萬台灣人民決定。為了捍衛主權，政府的具體行動是成立常態性專案小組，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主台灣」、堅定維護現狀的決心和意志。

經濟部長龔明鑫（左起）、總統府秘書長潘孟安、副總統蕭美琴、賴清德總統、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮與國防部長顧立雄，出席總統府記者會，說明「守護民主台灣國安行動方案」。記者林澔一／攝影
經濟部長龔明鑫（左起）、總統府秘書長潘孟安、副總統蕭美琴、賴清德總統、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮與國防部長顧立雄，出席總統府記者會，說明「守護民主台灣國安行動方案」。記者林澔一／攝影
賴清德總統（左）中午在總統府舉行記者會，邀請國防部長顧立雄（右）等人與會，說明「守護民主台灣國安行動方案」。記者林澔一／攝影
賴清德總統（左）中午在總統府舉行記者會，邀請國防部長顧立雄（右）等人與會，說明「守護民主台灣國安行動方案」。記者林澔一／攝影

