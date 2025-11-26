快訊

鄭麗文稱「一個中國」確保台灣生存 陸國台辦：台獨是最大威脅

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩說，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩說，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅。記者陳政錄／攝影

國民黨新任黨主席鄭麗文日前接受日媒專訪時說，接受「一個中國」，才能確保台灣的生存；接受九二共識，兩岸緊張也將停止，她也談到台灣情勢嚴峻，若國民黨無法扭轉乾坤，台灣可能等不到2028年的和平選舉。大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩26日表示，背離「一個中國原則」，否認「九二共識」，台海形勢就緊張動蕩，台灣民眾利益福祉就會嚴重受損，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅。

對於鄭麗文的言論，彭慶恩在今天的國台辦例行記者會上，重申中方立場。彭慶恩說，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容篡改的歷史和法理事實」。

他說，堅持「一個中國原則」，兩岸關係就能改善發展，台海就和平穩定；背離「一個中國原則」，否認「九二共識」，台海形勢就緊張動蕩，台灣民眾利益福祉就會嚴重受損。

彭慶恩指出，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅。民進黨當局出於謀「獨」私利，不斷打壓異己、箝制言論，製造「綠色恐怖」，迫害主張改善兩岸關係的組織和人士，嚴重悖離島內（指台灣）人心民意。

彭慶恩喊話，希望兩岸同胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，攜手推動兩岸關係和平發展，共襄國家統一、民族復興偉業。

另對於國民黨副主席蕭旭岑提及「一國兩區」，彭慶恩說，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

至於鄭麗文有關「台灣可能會等不到2028年的和平選舉」的言論，彭慶恩表示，導致台海局勢緊張動蕩的根源，是民進黨頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。

他強調，台獨與台海和平水火不容，與兩岸同胞利益福祉背道而馳，希望兩岸同胞堅守民族大義，順應歷史大勢，堅決反對台獨分裂和外事干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

