大陸學者：「台灣地位未定」荒謬違法、不值一駁

北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺26日接受港媒訪問時表示，從二戰後文件的規定、條文中的明確用詞、日本的投降承諾、台灣光復的實際接收安排，到日本事後對《馬關條約》無效的承認，層層疊加，環環相扣，構成了完整的法理閉環與證據鏈條。昭示不可動搖的結論：台灣是中國的領土。因此，聲稱「台灣地位未定」，或妄言「日本拋棄台灣」的說法，其荒謬性與違法性，昭然若揭。

據香港文匯報26日報導，朱松嶺表示，儘管1895年《馬關條約》將台灣、澎湖列島割讓給日本。但是，《開羅宣言》明確指出，戰後日本必須將其通過武力竊取的一切中國領土—包括東北四省、台灣及澎湖列島，無條件歸還中國。

朱松嶺進一步強調，「竊取」一詞的重要性在於，它從根本上重新界定了日本占領台灣的性質，即不是「合法割讓」而是「非法侵占」。既然是非法行為，就不能在國際法上產生主權轉移的合法結果。按照國際法基本原則中「後法優於前法」以及「後法可否定前法」的規範，《開羅宣言》不僅是戰勝國對戰敗國未來處置的政治安排，更在法律上明確否定了《馬關條約》的效力。日本通過該條約取得台灣主權的法理依據被徹底推翻，其對台灣的實際統治也隨之被定性為非法竊據。

因此朱松嶺認為，日本占領台灣屬於武力竊取性質，而非法竊取不能引發主權歸屬的轉移效力。台灣的主權從未因《馬關條約》而發生合法改變，自始至終屬於中國。「即使在日本非法占領台灣的50年間，這一主權歸屬狀態也未曾中斷、未曾消失、未曾轉移。台灣一直是中國的固有領土，日本自始至終未曾在法理上取得台灣的主權」，朱松嶺認為，既然日本從未擁有台灣的主權，也就無所謂「拋棄台灣」的問題，更不可能存在「台灣地位未定」的空間。

朱松嶺指，之後發布的《波茨坦公告》進一步強化了這一立場，明確將《開羅宣言》的全部條款納入公告，並要求日本「無條件接受」。1945年日本宣布投降時，在其《降伏文書》中，鄭重確認將「無條件接受並忠實執行《波茨坦公告》各項條款」，也就等於承認台灣主權歸屬中國的事實，「這份《降伏文書》不僅是政治承諾，也是具有國際法效力的正式文書，直接排除任何模糊解釋台灣地位的企圖。」

朱松嶺強調，那些聲稱「台灣地位未定」，或妄言「日本拋棄台灣」的說法，完全是對歷史與法理的歪曲，是別有用心者操弄戰後條文、試圖模糊中國主權的伎倆。事實上，戰後有關台灣的國際法律文件從未提及「地位未定」，反而是一以貫之地確認「台灣應歸還中國」。凡此種種，均足以證偽「台灣地位未定論」這一本質上服務「台獨」企圖的虛偽說辭，其荒謬性與違法性，昭然若揭，根本不值一駁。