快訊

未鬆口雙城論壇日期 陸國台辦：樂見上海和台北市達成共識

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
去年雙城論壇簽署合作備忘錄，擬以上海小貓熊交換台北黑腳企鵝一事受到關注。（圖／台北市立動物園提供）
上海台辦副主任李驍東未被獲准來台下，上海台辦聯絡處長徐皓日前訪問台北，為今年的台北上海雙城論壇做前置準備，對於持續傳出論壇有望12月下旬登場，大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩26日僅重申，雙方一直進行溝通，大陸一貫支持包括兩岸經濟交流在內各領域交流合作，他並指，對於上海和台北市達成的共識「樂觀其成」。

今年台北上海雙城論壇將由北市府率團赴陸參會，原定9月召開，但因MOU進度等因素在出發前宣布延期，目前傳出可望於12月下旬登場。

對於磋商進展，彭慶恩今表示，上海市、台北市就今年舉辦上海台北雙城論壇一直進行著溝通，我們一貫支持包括兩岸經濟交流在內各領域交流合作，希望通過多走動多交流，不斷增加兩岸同胞利益福祉，增進兩岸同胞心靈契合。

至於李驍東未能來台，有媒體報導引述官員稱，這是由於大陸推出「懲獨22條」對台跨境鎮壓，彭慶恩回應，大陸採取的執法司法措施，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動。他說，民進黨當局故意將此與其阻礙兩岸交流的錯誤政策扯在一起，混淆是非，居心叵測，目的是為其破壞兩岸關係的惡行找藉口。

另基於台北、上海兩市簽署的MOU，雙方將互贈黑腳企鵝、小貓熊，彭慶恩表示，「只要上海市和台北市能夠達成共識，我們樂觀其成。」

上海 北市府 雙城論壇

