賴總統投書外媒稱追加1.25兆國防預算 陸國台辦回應了

因應中共對台威脅，總統賴清德在投書《華盛頓郵報》文章中提出，要追加400億美元（約合新台幣1.25兆元）的國防預算，並於今天召開國安高層會議，會後宣布前述預算預計在未來8年編列。大陸國台辦發言人彭慶恩26日表示，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，只會把台灣推入災難境地。

大陸國台辦經濟局長彭慶恩兼任新聞發言人，今天主持國台辦例行新聞發布會，他就賴清德的投書內容表示，民進當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生，發展經濟的錢浪費在購買武器，討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。

彭慶恩還說，統一大勢不可阻擋，依美謀獨注定失敗，以武謀獨必將自取滅亡。

另對於美國美中經濟與安全評估委員會在報告中，建議台灣資助菲律賓升級改造軍事基地，彭慶恩說，有關言論再次表明，台灣在美國的眼中真正的價值就是「肥肉和提款機」，是遏制大陸的棋子，服務美國的工具。