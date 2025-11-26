快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

聽新聞
0:00 / 0:00

「受賄數額特別巨大」兵器裝備集團原副總劉衛東遭提起公訴

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中國兵器裝備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌嚴重違紀違法，受賄數額特別巨大，被提起公訴。（瀟湘晨報）
大陸中國兵器裝備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌嚴重違紀違法，受賄數額特別巨大，被提起公訴。（瀟湘晨報）

大陸中國兵器裝備集團有限公司原副總經理劉衛東被提起公訴。檢方稱，劉衛東利用職權地位，非法收受他人財物，「數額特別巨大」。

新華社26日報導，中國兵器裝備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經大陸最高人民檢察院指定管轄，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉衛東作出逮捕決定。檢方近日已向南陽市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，劉衛東利用擔任襄樊東風汽車電氣有限責任公司總經理，東風汽車公司載重車公司協作配套部部長，神龍汽車有限公司黨委委員、總經理，東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理，東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理，中國長安汽車集團股份有限公司董事長等職務上的便利，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

劉衛東今年2月被查，7月底被開除中共黨籍和公職（即「雙開」）；中共中央紀委國家監委通報指他「靠企吃企」，將公權力異化為謀取私利工具，大肆收錢斂財。

總經 中共 新華社

延伸閱讀

涉用健保卡換維骨力與鈣片吸客 診所醫師與夫妻負責人遭起訴

功德院長變有錢閒總統 他拿4數字轟賴總統：何不食肉糜

【重磅快評】罵人民公主病 劉世芳莫非「太后魂」？

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

相關新聞

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 陸國台辦僅用「2句話」表達立場

大陸藝人范冰冰以馬來西亞電影《地母》成為金馬獎新科影后，雖沒能親自出席但仍引起兩岸熱議，但2018年范冰冰曾捲入偷逃漏稅...

賴總統投書外媒稱追加1.25兆國防預算 陸國台辦回應了

因應中共對台威脅，總統賴清德在投書《華盛頓郵報》文章中提出，要追加400億美元（約合新台幣1.25兆元）的國防預算，並於...

未鬆口雙城論壇日期 陸國台辦：樂見上海和台北市達成共識

在上海台辦副主任李驍東未被獲准來台下，上海台辦聯絡處長徐皓日前訪問台北，為今年的台北上海雙城論壇做前置準備，對於持續傳出...

川普︰與習近平通話時 要求大陸加快採購美國大豆

中美元首周一（24日）晚間通話，美國總統川普25日表示，他在通話中要求中方加快和加大採購美國大豆，而習近平或多或少已經同...

「受賄數額特別巨大」兵器裝備集團原副總劉衛東遭提起公訴

大陸中國兵器裝備集團有限公司原副總經理劉衛東被提起公訴。檢方稱，劉衛東利用職權地位，非法收受他人財物，「數額特別巨大」。

陸國安部：警惕境外電子遊戲散播政治謠言、文化偏見「軟刀子」

大陸國家安全部25日發文稱，要警惕境外出品的遊戲內容，個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視汙衊、散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。