聽新聞
0:00 / 0:00
「受賄數額特別巨大」兵器裝備集團原副總劉衛東遭提起公訴
大陸中國兵器裝備集團有限公司原副總經理劉衛東被提起公訴。檢方稱，劉衛東利用職權地位，非法收受他人財物，「數額特別巨大」。
新華社26日報導，中國兵器裝備集團有限公司原黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經大陸最高人民檢察院指定管轄，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉衛東作出逮捕決定。檢方近日已向南陽市中級人民法院提起公訴。
檢察機關起訴指控，劉衛東利用擔任襄樊東風汽車電氣有限責任公司總經理，東風汽車公司載重車公司協作配套部部長，神龍汽車有限公司黨委委員、總經理，東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理，東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理，中國長安汽車集團股份有限公司董事長等職務上的便利，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
劉衛東今年2月被查，7月底被開除中共黨籍和公職（即「雙開」）；中共中央紀委國家監委通報指他「靠企吃企」，將公權力異化為謀取私利工具，大肆收錢斂財。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言