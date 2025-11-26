陸國安部：警惕境外電子遊戲散播政治謠言、文化偏見「軟刀子」

大陸國家安全部25日發文稱，要警惕境外出品的遊戲內容，個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視汙衊、散播政治謠言，甚至是滲透策反的「狩獵場」，威脅國家安全，應予重視。

大陸國安部在其微信公眾號發文稱「遊戲雖小，戰場卻大」，文章指出，要注意境外遊戲中的「文化歧視」，譬如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

文章指，某些遊戲裡有文化歧視，摻雜偏見的「軟刀子」。個別境外出品的遊戲在角色設定、劇情構建及美術風格中，或明或暗地摻雜對華人群體、特別是中國人民的歧視與偏見。如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

另外該文提到，這些遊戲還可能有踐踏紅線，混淆是非的「偽坐標」，文章舉例，如個別境外出品的遊戲，在涉及中國版圖時蓄意錯繪，惡意標註，「涉嫌危害我國國家統一、主權和領土完整」。如某境外遊戲公司在1款二戰模擬遊戲中將西藏列為英屬印度的「核心領土」，「扭曲西藏自古是中國一部分的事實」，「個別遊戲配套地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國劃分出去等問題。」

文章形容，這些遊戲或成為了包藏禍心，滲透策反的「狩獵場」。如個別境外間諜情報機關對民眾滲透策反的手段與途徑不斷推陳出新，甚至將觸角伸向遊戲領域。像是某款境外出品的遊戲繞過大陸審查監管，利用「看廣告得道具獎勵」機制，向玩家精準投放「間諜招募」廣告，隨後以「合作」、「兼職」名義掩蓋其真實意圖，以「高薪」、「知識變現」等話術誘導玩家達成進一步合作，是極具迷惑性的新型手段。

該文聲稱，面對潛藏在遊戲中的惡意與攻擊，不能「娛樂至上」，忽視其深層風險，要樹立底線思維、主動作為，抵制遊戲中「夾帶私貨」、威脅國家安全的險惡圖謀。