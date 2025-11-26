快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

陸國安部：警惕境外電子遊戲散播政治謠言、文化偏見「軟刀子」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國安部在其微信公眾號發文稱「遊戲雖小，戰場卻大」，呼籲民眾小心有心人士將遊戲變為傳遞歧視汙衊、散播政治謠言的場所。（微博照片）
大陸國安部在其微信公眾號發文稱「遊戲雖小，戰場卻大」，呼籲民眾小心有心人士將遊戲變為傳遞歧視汙衊、散播政治謠言的場所。（微博照片）

大陸國家安全部25日發文稱，要警惕境外出品的遊戲內容，個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視汙衊、散播政治謠言，甚至是滲透策反的「狩獵場」，威脅國家安全，應予重視。

大陸國安部在其微信公眾號發文稱「遊戲雖小，戰場卻大」，文章指出，要注意境外遊戲中的「文化歧視」，譬如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

文章指，某些遊戲裡有文化歧視，摻雜偏見的「軟刀子」。個別境外出品的遊戲在角色設定、劇情構建及美術風格中，或明或暗地摻雜對華人群體、特別是中國人民的歧視與偏見。如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

另外該文提到，這些遊戲還可能有踐踏紅線，混淆是非的「偽坐標」，文章舉例，如個別境外出品的遊戲，在涉及中國版圖時蓄意錯繪，惡意標註，「涉嫌危害我國國家統一、主權和領土完整」。如某境外遊戲公司在1款二戰模擬遊戲中將西藏列為英屬印度的「核心領土」，「扭曲西藏自古是中國一部分的事實」，「個別遊戲配套地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國劃分出去等問題。」

文章形容，這些遊戲或成為了包藏禍心，滲透策反的「狩獵場」。如個別境外間諜情報機關對民眾滲透策反的手段與途徑不斷推陳出新，甚至將觸角伸向遊戲領域。像是某款境外出品的遊戲繞過大陸審查監管，利用「看廣告得道具獎勵」機制，向玩家精準投放「間諜招募」廣告，隨後以「合作」、「兼職」名義掩蓋其真實意圖，以「高薪」、「知識變現」等話術誘導玩家達成進一步合作，是極具迷惑性的新型手段。

該文聲稱，面對潛藏在遊戲中的惡意與攻擊，不能「娛樂至上」，忽視其深層風險，要樹立底線思維、主動作為，抵制遊戲中「夾帶私貨」、威脅國家安全的險惡圖謀。

國家安全 廣告 法律

延伸閱讀

侯友宜談國籍法修法 「效忠中華民國是基本態度」

影／河北男銀行剛取20萬現金遭大風吹走 好心人幫拾回一分不少

魯男在麵條廠「搓飛機」上網賣 媒體：不是創新是作惡

普發「台灣全民安全指引」 卓榮泰盼全民為國家安全努力

相關新聞

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 陸國台辦僅用「2句話」表達立場

大陸藝人范冰冰以馬來西亞電影《地母》成為金馬獎新科影后，雖沒能親自出席但仍引起兩岸熱議，但2018年范冰冰曾捲入偷逃漏稅...

賴總統投書外媒稱追加1.25兆國防預算 陸國台辦回應了

因應中共對台威脅，總統賴清德在投書《華盛頓郵報》文章中提出，要追加400億美元（約合新台幣1.25兆元）的國防預算，並於...

未鬆口雙城論壇日期 陸國台辦：樂見上海和台北市達成共識

在上海台辦副主任李驍東未被獲准來台下，上海台辦聯絡處長徐皓日前訪問台北，為今年的台北上海雙城論壇做前置準備，對於持續傳出...

川普︰與習近平通話時 要求大陸加快採購美國大豆

中美元首周一（24日）晚間通話，美國總統川普25日表示，他在通話中要求中方加快和加大採購美國大豆，而習近平或多或少已經同...

「受賄數額特別巨大」兵器裝備集團原副總劉衛東遭提起公訴

大陸中國兵器裝備集團有限公司原副總經理劉衛東被提起公訴。檢方稱，劉衛東利用職權地位，非法收受他人財物，「數額特別巨大」。

陸國安部：警惕境外電子遊戲散播政治謠言、文化偏見「軟刀子」

大陸國家安全部25日發文稱，要警惕境外出品的遊戲內容，個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視汙衊、散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。