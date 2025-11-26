「可輸送水電天然氣」陸國台辦籲：民進黨應支持廈金大橋建成

大陸為推動兩岸融合發展，投入金廈大橋（陸稱廈金大橋）建設，在26日上午的記者會上，大陸國台辦發言人彭慶恩提到，近日有40多位金門同胞首次組團參訪建設中的大橋廈門段項目，大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，還將增加廈金通行通道，民進黨應支持廈金大橋早日建成通車。

大陸國台辦經濟局長彭慶恩今日作為新聞發言人，主持例行新聞發布會，會上福建媒體提出近日有首個金門團組近距離探訪施工棧橋一事。

彭慶恩認為，建設廈金大橋是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。他稱，2023年大陸發布關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的文件明確提出，要「探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋。」

他表示，廈金大橋（廈門段）工程已於2023年10月動工，預製跨海段採用雙向四至八車道分段設計。廈金大橋（大嶝島至金門段）全長約4.5公里，規劃採用雙向六車道、設計速度每小時100公里的高速公路標準建設。

彭慶恩表示，11月15日，40餘位金門同胞首次組團參訪建設中的廈金大橋（廈門段）項目，親眼見證這座承載著兩地美好願景的跨海工程扎實推進，紛紛表達對廈金早日通橋的強烈期盼。

彭慶恩強調，廈金大橋全線通車後，將為兩地民眾往來帶來便利，為金門經濟發展、民生改善增添助力，廈金將成為更緊密的「同城生活圈」。

他說，大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，還將與海上「小三通」通航形成互補，增加廈金通行通道。民進黨當局應正視金門鄉親的利益訴求，停止政治算計，真心為民謀利，支持廈金大橋早日建成通車。

據陸方規劃，金廈大橋是以廈門本島為起點，經廈門翔安的新機場，再連通金門島。其中，大橋廈門段長17.34公里，起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線路線，其中翔安支線長2.275公里。