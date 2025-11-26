川習通話 陸國台辦：將團結兩岸同胞堅決反獨

時隔中美元首釜山會晤不到1個月，「川習通話」於前日深夜在中日關係緊張的背景上演，雙方還談及台灣問題。大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩26日表示，大陸國家主席習近平的重要講話精神，對我們做好對台工作具有重要指導意義，將團結兩岸同胞共同銘記歷史、捍衛成果、珍愛和平、開創未來，堅決反對「台獨」分裂行徑。

甫兼任國台辦新聞發言人的彭慶恩，26日再次主持例行新聞發布會。24日晚間，中美元首通電話，大陸國家主席習近平向美國總統川普強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，習還提及兩國曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

彭慶恩解讀說，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年」。習近平在中美元首通話中闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調兩國要共同維護好二戰勝利成果，習近平的重要講話精神，對我們做好對台工作具有重要指導意義。

彭慶恩說，我們將團結兩岸同胞共同銘記歷史、捍衛成果、珍愛和平、開創未來，堅決反對「台獨」分裂行徑，攜手推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉。