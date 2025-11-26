聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安擬12月赴上海雙城論壇 梁文傑：北市府須再申請 盼早點給
雙城論壇9月延期，台北市府昨表示已敲定在12月下旬舉辦。陸委會副主委梁文傑今說，北市府還要再申請一次，但目前看來沒什麼問題。至於北市府稱上次許可證壓線才給，梁文傑回應，希望市府早點給。
梁文傑今上午立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」，會前被問及北市府已遞出申請，是否支持兩岸交流？梁文傑說，上次已經核准台北市府雙層論壇申請案，但後來他們撤案，所以北市府要再申請一次，目前看來沒有什麼問題。台北市長蔣萬安要帶隊去上海，陸委會都是站在協助角度。
媒體追問，先前MOU細節問題是否都已經解決？梁文傑說，陸委會已經把中央政府意見給北市府，北市府會去和上海方面協商，如果沒有什麼變化的話，基本上就沒問題。
至於台北市府壓線遞許可證，這次是否再提早？對此，梁文傑回應，這要問台北市政府，陸委會希望他早點給。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言