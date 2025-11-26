蔣萬安擬12月赴上海雙城論壇 梁文傑：北市府須再申請 盼早點給

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑今上午立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」。記者劉懿萱／攝影
陸委會副主委梁文傑今上午立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」。記者劉懿萱／攝影

雙城論壇9月延期，台北市府昨表示已敲定在12月下旬舉辦。陸委會副主委梁文傑今說，北市府還要再申請一次，但目前看來沒什麼問題。至於北市府稱上次許可證壓線才給，梁文傑回應，希望市府早點給。

梁文傑今上午立院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」，會前被問及北市府已遞出申請，是否支持兩岸交流？梁文傑說，上次已經核准台北市府雙層論壇申請案，但後來他們撤案，所以北市府要再申請一次，目前看來沒有什麼問題。台北市長蔣萬安要帶隊去上海，陸委會都是站在協助角度。

媒體追問，先前MOU細節問題是否都已經解決？梁文傑說，陸委會已經把中央政府意見給北市府，北市府會去和上海方面協商，如果沒有什麼變化的話，基本上就沒問題。

至於台北市府壓線遞許可證，這次是否再提早？對此，梁文傑回應，這要問台北市政府，陸委會希望他早點給。

