人民日報時隔6年多再發南韓駐陸大使專訪 韓媒：規格升級

在中日緊張升溫之際，中共中央機關報《人民日報》時隔6年多再次刊發南韓駐陸大使專訪，南韓媒體稱，現任大使盧載憲的專訪稿刊登規格有所升級，可能與韓中關係改善勢頭更加明顯有關，也反映各方對盧載憲個人的期待。

25日出版的《人民日報》，在第3版要聞刊登題為《推動雙邊關係持續向前發展—訪韓國駐華大使盧載憲》的文章。報導稱，南韓新任駐北京大使盧載憲說，他將致力於強化韓中戰略溝通、促進商界互惠合作、提升民眾情感共鳴，推動落實兩國元首會談成果，給兩國人民帶來更多福祉。

10月30日至11月1日，大陸國家主席習近平赴南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議，並對南韓進行國事訪問。盧載憲說，「我很榮幸在現場歡迎習近平主席到訪，並見證了兩國關係發展的重要歷史時刻。其間，習近平主席還以溫暖的話語對我的履新表示歡迎，對此我十分感激。」

該報導還介紹，盧載憲的父親盧泰愚在1988年至1993年擔任南韓總統期間積極推行「北方政策」，致力與社會主義國家改善關係。在他任內，中韓兩國在1992年正式建立外交關係。

韓聯社指，這是《人民日報》自2019年以來，時隔6年多再次在紙媒刊發南韓駐陸大使專訪稿。2019年8月，時任駐北京大使張夏成的專訪稿刊登於《人民日報》海外版第8版，此次盧載憲的專訪稿刊登在《人民日報》國內版第3版，「可以說規格有所升級」。

報導分析，這可能與南韓總統李在明上任以來，韓中關係改善勢頭更加明顯有關，也反映各方對盧載憲個人的期待。