快訊

數據解讀陸客取消行程真相 日本旅遊禁令到底傷到誰？

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

人民日報時隔6年多再發南韓駐陸大使專訪 韓媒：規格升級

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
南韓駐陸大使盧載憲。（新華社資料照）
南韓駐陸大使盧載憲。（新華社資料照）

在中日緊張升溫之際，中共中央機關報《人民日報》時隔6年多再次刊發南韓駐陸大使專訪，南韓媒體稱，現任大使盧載憲的專訪稿刊登規格有所升級，可能與韓中關係改善勢頭更加明顯有關，也反映各方對盧載憲個人的期待。

25日出版的《人民日報》，在第3版要聞刊登題為《推動雙邊關係持續向前發展—訪韓國駐華大使盧載憲》的文章。報導稱，南韓新任駐北京大使盧載憲說，他將致力於強化韓中戰略溝通、促進商界互惠合作、提升民眾情感共鳴，推動落實兩國元首會談成果，給兩國人民帶來更多福祉。

10月30日至11月1日，大陸國家主席習近平赴南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議，並對南韓進行國事訪問。盧載憲說，「我很榮幸在現場歡迎習近平主席到訪，並見證了兩國關係發展的重要歷史時刻。其間，習近平主席還以溫暖的話語對我的履新表示歡迎，對此我十分感激。」

該報導還介紹，盧載憲的父親盧泰愚在1988年至1993年擔任南韓總統期間積極推行「北方政策」，致力與社會主義國家改善關係。在他任內，中韓兩國在1992年正式建立外交關係。

韓聯社指，這是《人民日報》自2019年以來，時隔6年多再次在紙媒刊發南韓駐陸大使專訪稿。2019年8月，時任駐北京大使張夏成的專訪稿刊登於《人民日報》海外版第8版，此次盧載憲的專訪稿刊登在《人民日報》國內版第3版，「可以說規格有所升級」。

報導分析，這可能與南韓總統李在明上任以來，韓中關係改善勢頭更加明顯有關，也反映各方對盧載憲個人的期待。

南韓 習近平

延伸閱讀

國安人士：中國升高對日威脅騎虎難下 需要「這通電話」找下台階

川習通話 台灣議題「各自表述」 外媒指習近平罕見致電川普

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

川習通話 王鴻薇：大陸在告訴全世界「中美繞不開台灣這題」

相關新聞

「可輸送水電天然氣」陸國台辦籲：民進黨應支持廈金大橋建成

大陸為推動兩岸融合發展，投入金廈大橋（陸稱廈金大橋）建設，在26日上午的記者會上，大陸國台辦發言人彭慶恩提到，近日有40...

蔣萬安擬12月赴上海雙城論壇 梁文傑：北市府須再申請 盼早點給

雙城論壇9月延期，台北市府昨表示已敲定在12月下旬舉辦。陸委會副主委梁文傑今說，北市府還要再申請一次，但目前看來沒什麼問...

川習通話 陸國台辦：將團結兩岸同胞堅決反獨

時隔中美元首釜山會晤不到1個月，「川習通話」於前日深夜在中日關係緊張的背景上演，雙方還談及台灣問題。大陸國台辦經濟局長、...

人民日報時隔6年多再發南韓駐陸大使專訪 韓媒：規格升級

在中日緊張升溫之際，中共中央機關報《人民日報》時隔6年多再次刊發南韓駐陸大使專訪，南韓媒體稱，現任大使盧載憲的專訪稿刊登...

為期8天！陸再發布11/26至12/3「黃海南部射擊試驗」公告

中日關係緊張持續之際，中共近期於黃海展開各種軍事演練。據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布航行警告，11月26日至12...

春哥侃陸／3億人一去不回？返鄉潮提前到爆隱形危機

中國近期熱詞是「返鄉滯鄉」，說的是約3億農民工正在大規模回到家鄉，且大有一去不回的態勢，廣州海珠區的「湖北村」大塘，近3萬多數來自湖北的外來人口，最近手提大包小包地大撤離，大塘村的包租婆也叫苦連天，說都退租了。 中共官方為此端出「兩穩一防」因應，各地方部署層層下達。為何這波「返鄉滯鄉」潮讓北京如此緊張？聯合報資深香港特派員告訴你，為何這個問題，實在不好解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。