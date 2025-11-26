為期8天！陸再發布11/26至12/3「黃海南部射擊試驗」公告

中國近期熱詞是「返鄉滯鄉」，說的是約3億農民工正在大規模回到家鄉，且大有一去不回的態勢，廣州海珠區的「湖北村」大塘，近3萬多數來自湖北的外來人口，最近手提大包小包地大撤離，大塘村的包租婆也叫苦連天，說都退租了。 中共官方為此端出「兩穩一防」因應，各地方部署層層下達。為何這波「返鄉滯鄉」潮讓北京如此緊張？聯合報資深香港特派員告訴你，為何這個問題，實在不好解...

2025-11-26 07:00