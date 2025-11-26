為期8天！陸再發布11/26至12/3「黃海南部射擊試驗」公告

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸連雲港海事局發布航行警告，11月26日至12月3日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。此為示意圖，中共海軍今年9月在某海域開展高強度、跨晝夜、多科目訓練。（取材自人民海軍微信公眾號）
中日關係緊張持續之際，中共近期於黃海展開各種軍事演練。據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布航行警告，11月26日至12月3日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。

據極目新聞，11月26日至12月3日每日8時至18時，在34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E、34-48.53N 119-23.55E、34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E諸點連線範圍內進行射擊試驗。禁止駛入。

先前威海海事局發布航行警告，11月26日4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入；17日深夜，連雲港海事局發布航行警告，指11月18日至25日一連8天在黃海南部部分海域進行實彈射擊。

另外，11月23日、11月12日，分別由大連海事局與鹽城海事局也發布航行警告。前者地點於渤海海峽黃海北部，自11月23日16時至12月7日16時；後者時間為11月17日至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

中日關係 實彈 軍事

