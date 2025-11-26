聽新聞
0:00 / 0:00

陸十五五規畫發豪語 要派衛星尋找「地球2.0」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸積極探索太空，央視報導，大陸「十五五」期間（二○二六至二○三○年）太空探源科學衛星計畫，擬發射四顆衛星，任務分別為探測宇宙黑暗時代與黎明的「鴻蒙計畫」、首次直接成像探測太陽極區的「夸父二號」、探尋「地球二點○」的系外地球巡天任務，及探測宇宙極端條件下物理新規律的增強型Ｘ射線時變與偏振空間（太空）天文台。

央視指出，透過這些空間科學（太空科學）衛星任務，大陸將在更多方向上實現跨越，持續產出更多關鍵性、原創性、引領性重大科技成果，有力支撐高水平科技自立，實現太空科學、太空技術、太空應用全面發展。

鴻蒙計畫是由十顆衛星組成的低頻射電望遠鏡陣列，將會集體飛往月球背面，此處能屏蔽所有地球和太陽噪音，能捕捉來自宇宙深處的微弱信號。以此揭開宇宙大爆炸後，第一顆恆星出現前，持續幾億年的混沌時光。

夸父二號將在國際上首次繞行到太陽的極區上空，解讀太陽磁場活動。以此更早預知太陽風暴的來襲，更懂人類生存的地球與太陽的關係。

系外地球巡天衛星將巡視星河，專門尋找和地球差不多大小、處在宜居帶的「地球二點○」。

新京報報導，中國科學院國家空間科學中心主任王赤表示，太陽系中，除了地球上的智慧生命，是否還有其他星球上存在生命，有待探索。而在太陽系外，科學家也希望能夠找到像地球這樣的行星。國際上已有各種系外行星（指在太陽系以外的行星）探測任務，其中開普勒太空望遠鏡是目前發現系外行星最多的任務，已發現超過六千顆系外行星。

王赤說，目前發現的系外行星大多是幾倍地球大小的「超級地球」，比較容易發現，國際上尚未發現既在宜居帶，又是地球大小的岩質行星。未來五年大陸的系外地球巡天任務將去找「地球二點○」。

至於飛行在地球大氣層外的空間天文台（eXTP），用來觀測宇宙中的禁區，如黑洞的視界邊緣、中子星的熾熱表面等。

太空 科學家 太陽系 衛星 宇宙

延伸閱讀

「十五五」計畫… 未來5年 中國將尋找「第二個地球」

《宇宙Marry Me？》庭沼珉也愛孫藝珍同款！私下手袋收藏公開：Testoni、Acne Studios…都上榜

太陽系速度增快三倍 恐改變宇宙基本預設

COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

相關新聞

陸人大委員長趙樂際訪澳洲 提台灣「希望澳方尊重中方立場」

在中日因涉台問題關係緊張之際，北京也持續強化與其他國家關係，並積極表達立場。據新華社，大陸全國人大委員長趙樂際近日對澳洲...

中共中聯部長會見美駐陸大使 稱「中美關係進一步校準方向」

大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話隔日，中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉海星25日在北京會見美國駐華大使龐德偉...

雙城論壇時間拍板 北市副市長林奕華證實：確定辦在12月下旬

雙城論壇今年9月因MOU內容等因素來不及舉辦延期，副市長林奕華今證實時間點已敲定在12月下旬舉辦，強調雙城已是行之多年兩...

陸再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，中共近期就在黃海密集展開各種軍事演練。據央視新聞報導，大陸交通運輸部海事局...

陸十五五規畫發豪語 要派衛星尋找「地球2.0」

大陸積極探索太空，央視報導，大陸「十五五」期間（二○二六至二○三○年）太空探源科學衛星計畫，擬發射四顆衛星，任務分別為探...

陸救援神舟20號 緊急發射神舟22號

為善後神舟廿號太空船窗戶裂紋問題，大陸昨進行載人航天首次緊急發射任務，神舟廿二號飛船（太空船）以無人狀態升空，成功與長征...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。