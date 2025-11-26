陸十五五規畫發豪語 要派衛星尋找「地球2.0」

大陸積極探索太空，央視報導，大陸「十五五」期間（二○二六至二○三○年）太空探源科學衛星計畫，擬發射四顆衛星，任務分別為探測宇宙黑暗時代與黎明的「鴻蒙計畫」、首次直接成像探測太陽極區的「夸父二號」、探尋「地球二點○」的系外地球巡天任務，及探測宇宙極端條件下物理新規律的增強型Ｘ射線時變與偏振空間（太空）天文台。

央視指出，透過這些空間科學（太空科學）衛星任務，大陸將在更多方向上實現跨越，持續產出更多關鍵性、原創性、引領性重大科技成果，有力支撐高水平科技自立，實現太空科學、太空技術、太空應用全面發展。

鴻蒙計畫是由十顆衛星組成的低頻射電望遠鏡陣列，將會集體飛往月球背面，此處能屏蔽所有地球和太陽噪音，能捕捉來自宇宙深處的微弱信號。以此揭開宇宙大爆炸後，第一顆恆星出現前，持續幾億年的混沌時光。

夸父二號將在國際上首次繞行到太陽的極區上空，解讀太陽磁場活動。以此更早預知太陽風暴的來襲，更懂人類生存的地球與太陽的關係。

系外地球巡天衛星將巡視星河，專門尋找和地球差不多大小、處在宜居帶的「地球二點○」。

新京報報導，中國科學院國家空間科學中心主任王赤表示，太陽系中，除了地球上的智慧生命，是否還有其他星球上存在生命，有待探索。而在太陽系外，科學家也希望能夠找到像地球這樣的行星。國際上已有各種系外行星（指在太陽系以外的行星）探測任務，其中開普勒太空望遠鏡是目前發現系外行星最多的任務，已發現超過六千顆系外行星。

王赤說，目前發現的系外行星大多是幾倍地球大小的「超級地球」，比較容易發現，國際上尚未發現既在宜居帶，又是地球大小的岩質行星。未來五年大陸的系外地球巡天任務將去找「地球二點○」。

至於飛行在地球大氣層外的空間天文台（eXTP），用來觀測宇宙中的禁區，如黑洞的視界邊緣、中子星的熾熱表面等。