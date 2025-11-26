聽新聞
0:00 / 0:00

陸救援神舟20號 緊急發射神舟22號

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸神舟廿二號飛船（太空船）以無人狀態升空，成功與長征火箭分離並進入預定軌道。這是大陸載人航天首次緊急發射任務。新華社
大陸神舟廿二號飛船（太空船）以無人狀態升空，成功與長征火箭分離並進入預定軌道。這是大陸載人航天首次緊急發射任務。新華社

為善後神舟廿號太空船窗戶裂紋問題，大陸昨進行載人航天首次緊急發射任務，神舟廿二號飛船（太空船）以無人狀態升空，成功與長征火箭分離並進入預定軌道。接著神舟廿二號將與空間站（太空站）組合體進行自主快速交會對接，為大陸太空人送上航空食品、藥品、果蔬、所需備品，以及針對神舟廿號舷窗裂紋的處置裝置。

新華社報導，昨日午間十二時十一分，大陸成功發射神舟廿二號飛船，載人航天工程首次緊急發射任務成功。

神舟廿二號飛船為無人狀態，裝載航空食品、藥品、新鮮果蔬、針對神舟廿號飛船舷窗裂紋的處置裝置等，後續將作為神舟廿一號大陸太空人乘組的返回飛船。

本月五日，神舟廿號載人飛船因疑似遭太空微小碎片撞擊推遲返回，在舷窗裂紋下，使得原定返回的神舟廿號三名太空人先「借用」神舟廿一號返回艙返回地球，這是大陸首次太空人乘組「換船」返航，時間也推遲了九天，至本月十四日才在大陸東風著陸場成功著陸，也使神舟廿號乘組在軌駐留二○四天創下新高。

針對此次緊急發射神舟廿二號飛船任務，中國航天科技集團劉烽說，這次火箭系統有三個不變：生命至上、安全第一的理念不變，火箭基本技術狀態不變，火箭飛行總體方案不變，但為爭取時間，本次任務對發射場流程項目進行調整。

大陸從神舟十二號任務開始，載人飛船發射採「發一備一」模式。一旦出現突發狀況，備分的運載火箭與載人飛船可迅速從待命狀態轉入發射狀態，執行空間站應急救援任務。

此次神舟廿二號發射，是大陸載人航天工程立項實施以來的第卅八次發射任務，及長征系列運載火箭的第六一○次飛行，也是首次緊急發射任務。

太空人 火箭

延伸閱讀

川習通話 王鴻薇：大陸在告訴全世界「中美繞不開台灣這題」

NBA／火箭主帥噴垃圾話後「微笑」 布魯克斯怨對手假摔得利

台青年手持大陸國旗…在日街頭高喊「台灣是中國領土」學經歷遭起底

星際客機運送太空人凸槌 NASA決縮減與波音合約

相關新聞

陸人大委員長趙樂際訪澳洲 提台灣「希望澳方尊重中方立場」

在中日因涉台問題關係緊張之際，北京也持續強化與其他國家關係，並積極表達立場。據新華社，大陸全國人大委員長趙樂際近日對澳洲...

中共中聯部長會見美駐陸大使 稱「中美關係進一步校準方向」

大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話隔日，中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉海星25日在北京會見美國駐華大使龐德偉...

雙城論壇時間拍板 北市副市長林奕華證實：確定辦在12月下旬

雙城論壇今年9月因MOU內容等因素來不及舉辦延期，副市長林奕華今證實時間點已敲定在12月下旬舉辦，強調雙城已是行之多年兩...

陸再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，中共近期就在黃海密集展開各種軍事演練。據央視新聞報導，大陸交通運輸部海事局...

陸十五五規畫發豪語 要派衛星尋找「地球2.0」

大陸積極探索太空，央視報導，大陸「十五五」期間（二○二六至二○三○年）太空探源科學衛星計畫，擬發射四顆衛星，任務分別為探...

陸救援神舟20號 緊急發射神舟22號

為善後神舟廿號太空船窗戶裂紋問題，大陸昨進行載人航天首次緊急發射任務，神舟廿二號飛船（太空船）以無人狀態升空，成功與長征...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。