陸救援神舟20號 緊急發射神舟22號

為善後神舟廿號太空船窗戶裂紋問題，大陸昨進行載人航天首次緊急發射任務，神舟廿二號飛船（太空船）以無人狀態升空，成功與長征火箭分離並進入預定軌道。接著神舟廿二號將與空間站（太空站）組合體進行自主快速交會對接，為大陸太空人送上航空食品、藥品、果蔬、所需備品，以及針對神舟廿號舷窗裂紋的處置裝置。

新華社報導，昨日午間十二時十一分，大陸成功發射神舟廿二號飛船，載人航天工程首次緊急發射任務成功。

神舟廿二號飛船為無人狀態，裝載航空食品、藥品、新鮮果蔬、針對神舟廿號飛船舷窗裂紋的處置裝置等，後續將作為神舟廿一號大陸太空人乘組的返回飛船。

本月五日，神舟廿號載人飛船因疑似遭太空微小碎片撞擊推遲返回，在舷窗裂紋下，使得原定返回的神舟廿號三名太空人先「借用」神舟廿一號返回艙返回地球，這是大陸首次太空人乘組「換船」返航，時間也推遲了九天，至本月十四日才在大陸東風著陸場成功著陸，也使神舟廿號乘組在軌駐留二○四天創下新高。

針對此次緊急發射神舟廿二號飛船任務，中國航天科技集團劉烽說，這次火箭系統有三個不變：生命至上、安全第一的理念不變，火箭基本技術狀態不變，火箭飛行總體方案不變，但為爭取時間，本次任務對發射場流程項目進行調整。

大陸從神舟十二號任務開始，載人飛船發射採「發一備一」模式。一旦出現突發狀況，備分的運載火箭與載人飛船可迅速從待命狀態轉入發射狀態，執行空間站應急救援任務。

此次神舟廿二號發射，是大陸載人航天工程立項實施以來的第卅八次發射任務，及長征系列運載火箭的第六一○次飛行，也是首次緊急發射任務。