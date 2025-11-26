聽新聞
中俄能源合作再加深 俄副總理：正與陸談擴大石油出口

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
俄羅斯副總理諾瓦克透露，正與中國大陸商討擴大對陸石油出口的可能性。圖為工作人員在由俄羅斯國有公司Rosneft所擁有的普里奧布斯科耶油田設施查看。路透
中美元首前日舉行「川習通話」之際，中俄關係也在強化。昨日於北京舉行的中俄能源商務論壇上，大陸國家主席習近平俄羅斯總統普亭分別致賀信，表示願一道鞏固全面能源合作夥伴關係。俄羅斯副總理諾瓦克還透露，正與大陸夥伴商討擴大對陸石油出口的可能性，並稱俄方在面臨制裁背景下，對中方採取的建設性態度表示感謝。

第七屆中俄能源商務論壇昨日在北京舉辦，新華社報導，習近平向論壇致賀信表示，中俄能源合作是雙方互利合作的典範，為促進兩國經濟社會發展、增進兩國人民福祉發揮了積極作用。並稱，中方願和俄方一道努力，持續鞏固全面能源合作夥伴關係，共同維護全球能源產業鏈供應鏈穩定暢通，推動建設更加公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系，為世界能源安全與綠色低碳轉型注入更多穩定性。

克里姆林宮發布電文表示，普亭在賀信中也指出，俄中全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展，「毫無疑問，我們務實合作的關鍵領域之一是能源」。普亭說，俄中正在燃料能源領域，實現對兩國經濟和科技發展具有重大意義的大規模聯合項目，俄羅斯是大陸最大的石油和天然氣供應國，並且正在提高煤炭供應量，俄中專家在核電站建設、開發環保清潔能源領域順利合作，一同致力於能源開採和加工技術的完善。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯副總理諾瓦克在論壇上透露，俄中正商討擴大對陸石油出口的可能性。他還說，俄羅斯與大陸正發展石油天然氣設備供應與服務領域的合作，大陸與俄羅斯大型石油公司簽訂的長期合約，以公平的市場價格成為中國可靠保障能源。

諾瓦克還提到，俄羅斯煤炭及其加工產品對陸出口，有望增至每年一億多噸，俄羅斯並計畫，增加對陸本幣結算分額，這將是加強兩國貿易關係的重要一步。

在俄烏戰事爆發後，西方啟動對俄羅斯制裁下，據俄羅斯石油公司總裁謝欽表示，俄羅斯已成為大陸的頭號石油供應商，占比約兩成。由於購買俄羅斯石油比從中東進口更加高效，大陸從二○二二年以來，獲得的總體經濟效益達兩百億美元。

俄羅斯 普亭 習近平 石油 能源

