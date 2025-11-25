陸人大委員長趙樂際訪澳洲 提台灣「希望澳方尊重中方立場」

在中日因涉台問題關係緊張之際，北京也持續強化與其他國家關係，並積極表達立場。據新華社，大陸全國人大委員長趙樂際近日對澳洲進行正式友好訪問，在出席與澳洲總理艾班尼斯的工作早餐會時，他提及台灣、香港、西藏、新疆、南海等問題，稱「事關中國領土主權和核心利益，希望澳方理解和尊重中方立場」。

據新華社，應澳洲聯邦議會參議長萊恩斯和眾議長迪克邀請，趙樂際11月22日至25日對澳洲進行正式友好訪問，在坎培拉會見了澳洲總督莫斯廷，出席總理艾班尼斯舉行的工作早餐會，和澳洲參議長萊恩斯、眾議長迪克舉行會談。

據中方發布，在出席艾班尼斯的工作早餐會時，趙樂際說，中澳關係實現轉圜，恢復和重啟各領域對話合作，受到兩國各界普遍歡迎和支持。

他稱，中澳之間沒有根本利益衝突，大陸始終堅持走和平發展道路，堅持高質量發展，擴大高水準對外開放，願和包括澳大利亞在內的各國展開互利合作、分享發展機遇。要鞏固和深化在能源礦產、科技創新、數字經濟、基礎設施等領域合作。

趙樂際還說，「台灣、香港、西藏、新疆、南海等問題，事關中國領土主權和核心利益，希望澳方理解和尊重中方立場」。

據中方發布，艾班尼斯表示，當前澳中關係發展基礎良好，澳方致力於和中方加強合作，支持中國大陸明年主辦亞太經合組織會議（亞太經濟合作會議、APEC）。澳中貿易近年來增長迅速，旅遊、教育、人文等領域的交流有助於青年一代體驗不同文化、發展長久友誼。澳方願和中方保持經常性溝通，推動兩國關係繼續保持穩定發展。

訪問期間，趙樂際還參訪箭牌能源公司，希望加強中澳經貿投資合作，實現互利共贏。

中澳關係在2017年起，曾因經貿、南海、人權等爭議緊張，到2022年澳洲工黨重返執政，艾班尼斯上任，他並於2023年以總理身份首次訪華，和今年7月再次訪問大陸後，雙邊關係開始回暖，中方也逐步鬆綁對澳洲的貿易限制措施。