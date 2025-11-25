熊本地震暫未釀災 福岡中國總領館囑公民自我保護

快訊

中央社／ 台北25日電

日本熊本縣阿蘇地方今天傍晚發生規模5.7地震，但除阿蘇市等少數地區震度達4至5級外，其餘地區震度在3級及以下，暫未傳出災情。不過，中國駐福岡總領事館仍發布提醒，要求位在熊本、大分一帶的中國公民「確實提高自我保護意識」，關注日本官方發布的地震提示。

央視新聞報導引述日本氣象廳發布資訊，指當地時間今天傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分），熊本縣阿蘇地方發生芮氏規模5.7地震，震源深度僅10公里，九州各地均有不同程度震感，但並未引發海嘯。

據共同社報導，日本氣象廳稍晚修正觀測數據，將熊本這次地震規模調高至5.8，震源深度調整至僅9公里。

中國駐福岡總領事館表示，館方提醒福岡領事轄區內、特別是熊本、大分等地區的中國公民「確實提高自我保護意識」，密切關注日本官方發布的地震提示、海嘯預警和天氣預報。如遇緊急情況可及時報警，並與該館聯繫尋求協助。

中國駐福岡總領事館領事轄區為日本福岡、佐賀、大分、熊本、鹿兒島、宮崎、山口及沖繩等8個縣。

根據日本氣象廳資料，這次地震的震央位在熊本縣阿蘇地方的山區，最接近震央的產山村震度達5強；熊本縣阿蘇市、大分縣竹田市為5弱；熊本縣的菊池市、南小國町、高森町、西原村、南阿蘇村為4級；其餘地區為3級及以下。

綜合日本媒體報導，截至發稿為止，熊本這次地震尚未傳出災情，包括位在愛媛縣的伊方核電廠，經檢查後一切正常。

日中關係受日本首相高市早苗「台灣有事」說影響而惡化，中國外交部及文旅部先後發布提醒，要中國公民近期暫勿前往日本，導致部分中國民眾主動或被動取消赴日行程，部分赴日旅遊者也提前返國。

相關新聞

陸人大委員長趙樂際訪澳洲 提台灣「希望澳方尊重中方立場」

在中日因涉台問題關係緊張之際，北京也持續強化與其他國家關係，並積極表達立場。據新華社，大陸全國人大委員長趙樂際近日對澳洲...

中共中聯部長會見美駐陸大使 稱「中美關係進一步校準方向」

大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話隔日，中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉海星25日在北京會見美國駐華大使龐德偉...

雙城論壇時間拍板 北市副市長林奕華證實：確定辦在12月下旬

雙城論壇今年9月因MOU內容等因素來不及舉辦延期，副市長林奕華今證實時間點已敲定在12月下旬舉辦，強調雙城已是行之多年兩...

陸再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，中共近期就在黃海密集展開各種軍事演練。據央視新聞報導，大陸交通運輸部海事局...

中日關係惡化…北京外交突圍 德總理宣布明年初訪中

中國國務院總理李強23日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）峰會期間，會見德國總理梅爾茨，梅爾茨宣布計畫於明年1月或...

「日本沒有中國遊客更優雅」 胡錫進：漢奸發的文字

出生於內蒙古、後來移民日本的文化人類學者楊海英（更名大野旭）， 近日發了一則「謝謝中國，請你們不要再來了」貼文，列舉中國...

