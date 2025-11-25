熊本地震暫未釀災 福岡中國總領館囑公民自我保護

日本熊本縣阿蘇地方今天傍晚發生規模5.7地震，但除阿蘇市等少數地區震度達4至5級外，其餘地區震度在3級及以下，暫未傳出災情。不過，中國駐福岡總領事館仍發布提醒，要求位在熊本、大分一帶的中國公民「確實提高自我保護意識」，關注日本官方發布的地震提示。

央視新聞報導引述日本氣象廳發布資訊，指當地時間今天傍晚6時1分（台北時間傍晚5時1分），熊本縣阿蘇地方發生芮氏規模5.7地震，震源深度僅10公里，九州各地均有不同程度震感，但並未引發海嘯。

據共同社報導，日本氣象廳稍晚修正觀測數據，將熊本這次地震規模調高至5.8，震源深度調整至僅9公里。

中國駐福岡總領事館表示，館方提醒福岡領事轄區內、特別是熊本、大分等地區的中國公民「確實提高自我保護意識」，密切關注日本官方發布的地震提示、海嘯預警和天氣預報。如遇緊急情況可及時報警，並與該館聯繫尋求協助。

中國駐福岡總領事館領事轄區為日本福岡、佐賀、大分、熊本、鹿兒島、宮崎、山口及沖繩等8個縣。

根據日本氣象廳資料，這次地震的震央位在熊本縣阿蘇地方的山區，最接近震央的產山村震度達5強；熊本縣阿蘇市、大分縣竹田市為5弱；熊本縣的菊池市、南小國町、高森町、西原村、南阿蘇村為4級；其餘地區為3級及以下。

綜合日本媒體報導，截至發稿為止，熊本這次地震尚未傳出災情，包括位在愛媛縣的伊方核電廠，經檢查後一切正常。

日中關係受日本首相高市早苗「台灣有事」說影響而惡化，中國外交部及文旅部先後發布提醒，要中國公民近期暫勿前往日本，導致部分中國民眾主動或被動取消赴日行程，部分赴日旅遊者也提前返國。