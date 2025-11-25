快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

聽新聞
0:00 / 0:00

中共中聯部長會見美駐陸大使 稱「中美關係進一步校準方向」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共中央對外聯絡部部長劉海星在北京會見美國駐華大使龐德偉。圖／取自中共中聯部網站
中共中央對外聯絡部部長劉海星在北京會見美國駐華大使龐德偉。圖／取自中共中聯部網站

大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話隔日，中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉海星25日在北京會見美國駐華大使龐德偉。劉海星表示， 川習通話為中美關係進一步校準方向；龐德偉表示，美方願同中方增進對話，解決彼此關注的問題。

中聯部25日消息，劉海星表示，昨天大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話，在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，這些也表明瞭兩國關係總體穩定向好。

劉表示，中國共產黨同美國共和、民主兩黨保持著不同形式的交往，中聯部願遵循兩國元首達成的重要共識，積極推動兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話，促進兩國關係穩定、健康、可持續發展。劉海星並介紹了中共二十屆四中全會的主要成果。

據中聯部，龐德偉表示，在美方看來，當今世界沒有比美中關係更重要的雙邊關係。兩國關係當前正處於關鍵的歷史節點，美方願同中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮。美方支持兩國政黨開展更多溝通對話。

中美關係 美國
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

新聞透視／習罕見主動致電川 高層對話轉化「外交表態」

媒體：習近平罕見致電川普 美國介入中日僵局？

川習通話…習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

川習通話 牛煦庭：台灣要小心明年川習會是否被交易

相關新聞

中共中聯部長會見美駐陸大使 稱「中美關係進一步校準方向」

大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話隔日，中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉海星25日在北京會見美國駐華大使龐德偉...

雙城論壇時間拍板 北市副市長林奕華證實：確定辦在12月下旬

雙城論壇今年9月因MOU內容等因素來不及舉辦延期，副市長林奕華今證實時間點已敲定在12月下旬舉辦，強調雙城已是行之多年兩...

陸再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，中共近期就在黃海密集展開各種軍事演練。據央視新聞報導，大陸交通運輸部海事局...

中日關係惡化…北京外交突圍 德總理宣布明年初訪中

中國國務院總理李強23日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）峰會期間，會見德國總理梅爾茨，梅爾茨宣布計畫於明年1月或...

「日本沒有中國遊客更優雅」 胡錫進：漢奸發的文字

出生於內蒙古、後來移民日本的文化人類學者楊海英（更名大野旭）， 近日發了一則「謝謝中國，請你們不要再來了」貼文，列舉中國...

環球網：川習此次通話是高市發表涉台言論背景下進行

大陸國家主席習近平24日晚與美國總統川普通電話，環球網刊登評論文章指出，此次通話極為重要、極不尋常，是在11月7日日本首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。