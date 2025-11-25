聽新聞
中共中聯部長會見美駐陸大使 稱「中美關係進一步校準方向」
大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話隔日，中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉海星25日在北京會見美國駐華大使龐德偉。劉海星表示， 川習通話為中美關係進一步校準方向；龐德偉表示，美方願同中方增進對話，解決彼此關注的問題。
中聯部25日消息，劉海星表示，昨天大陸國家主席習近平主席與美國總統川普通電話，在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，這些也表明瞭兩國關係總體穩定向好。
劉表示，中國共產黨同美國共和、民主兩黨保持著不同形式的交往，中聯部願遵循兩國元首達成的重要共識，積極推動兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話，促進兩國關係穩定、健康、可持續發展。劉海星並介紹了中共二十屆四中全會的主要成果。
據中聯部，龐德偉表示，在美方看來，當今世界沒有比美中關係更重要的雙邊關係。兩國關係當前正處於關鍵的歷史節點，美方願同中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮。美方支持兩國政黨開展更多溝通對話。
