陸再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共近期在黃海軍事動作頻頻，需關注共軍三艘航空母艦近期動向。圖為殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板資料照。（新華社）
在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，中共近期就在黃海密集展開各種軍事演練。據央視新聞報導，大陸交通運輸部海事局發布最新航行警告，11月26日4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

特別的是，報導並未提及這段期間黃海「禁止駛入」的區域範圍。

中國大陸日前宣布，11月18日至25日在黃海南部（連雲港海域）每日實施實彈射擊；隨後又宣布渤海海峽黃海北部自11月23日至12月7日，執行軍事任務，並劃定四點連線禁航區；緊接著又宣布24日在山東劉公島東部水域開展實彈射擊。

對於中共在渤海海峽黃海北部的演習時間長達兩周，網上有推測可能是共軍航空母艦編隊協同或新型武器測試；至於24日選擇在劉公島進行實彈射擊，則是要對外傳遞「銘記甲午、捍衛主權」的訊號。

劉公島位於山東半島東端威海灣灣口，是中國第一支近代化海軍—清朝北洋海軍的屯泊基地及中日甲午戰爭戰場遺址。

清光緒廿年（1894年）中日甲午戰爭爆發，隔年1月20日，日軍分水陸兩路圍攻威海衛，北洋艦隊則在劉公島外海面與日軍激戰數日，力戰不敵。同年2月17日，北洋水師全軍覆沒，劉公島成為甲午戰爭的終結地。4月17日，清政府被迫與日本簽訂《馬關條約》。

實彈 軍事 戰爭
