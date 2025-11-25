快訊

環球網：川習此次通話是高市發表涉台言論背景下進行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，環球網指出，此次通話極為重要、極不尋常。（美聯社）
大陸國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，環球網指出，此次通話極為重要、極不尋常。（美聯社）

大陸國家主席習近平24日晚與美國總統川普通電話，環球網刊登評論文章指出，此次通話極為重要、極不尋常，是在11月7日日本首相高市早苗公然發表錯誤涉台言論的特殊背景下進行。中美元首在關鍵時刻這次重要通話，以坦誠溝通明確了台灣問題的重要性，中方絕不允許外部勢力染指「中國台灣地區」。

這篇署名「北平锋」的文章指出，這通電話既是釜山會晤後的首次通話，也是兩國元首近兩次通話中首次明確提及台灣問題。兩國元首通話雖然未直接提及日本，卻是在11月7日日本首相高市早苗公然發表錯誤涉台言論的特殊背景下進行。

文章指出，台灣問題歷來是中美關係中最重要、最敏感的核心議題，是不容試探、不可逾越的紅線。兩國元首通話內容，深刻揭示了台灣回歸中國的歷史本質，具有國際社會公認的歷史事實和法理定論。任何企圖干涉台灣問題的外部勢力及分裂國家的台獨分子，都是對歷史正義的背叛，對二戰勝利成果的抹殺，對戰後國際秩序的挑戰，對世界和平穩定的破壞，必然遭到全體中國人民的堅決反對和國際社會的唾棄。

文章強調，當前，日本涉台挑釁猖狂，嚴重威脅台海和平穩定。中美元首在關鍵時刻這次重要通話，以坦誠溝通明確了台灣問題的重要性，表明台灣問題不容外部勢力置喙，戰後國際秩序不容任何人破壞。日本領導人若繼續在台海問題上鋌而走險，繼續為日本軍國主義招魂，必將遭到堅決反對和迎頭痛擊。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指「中國台灣地區」，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

文章最後表示，兩岸統一的歷史大勢不可阻擋，中國維護國家領土完整的決心堅如磐石、意志堅不可摧、能力不容置疑。中美元首的此次重要通話，為正確理解台灣問題，推動中美關係行穩致遠，確保中美關係這艘巨輪穩健前行校準了航向、注入了動力。

「北平鋒」署名文章從今年8月初開始在各類新媒體帳號、尤其是《環球時報》微信公眾號上刊發評論文章和影片，主要講述大陸中央對台大政方針及國際局勢下的對台立場。今年9月川習通話後，「北平鋒」也發表題為題為「祖國統一是不可擋」的文章，並稱中美新聞稿雖未提及台灣問題，但是中美元首表態所釋放出的訊息令人回味無窮。此次成功通話想必出乎台獨分裂份子的預料。

相關新聞

川習通話後 日媒報導川普要求今日與高市早苗通話

在川習24日晚間通話後，環球網援引日本富士新聞網獨家報導，美國總統川普與日本首相高市早苗將於11月25日通話，日本政府正...

陸再發航行警告 黃海部分海域明日執行「軍事任務」

在日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」談話後，中共近期就在黃海密集展開各種軍事演練。據央視新聞報導，大陸交通運輸部海事局...

環球網：川習此次通話是高市發表涉台言論背景下進行

大陸國家主席習近平24日晚與美國總統川普通電話，環球網刊登評論文章指出，此次通話極為重要、極不尋常，是在11月7日日本首...

川習24日晚通話 陸學者：這是對高市早苗的打擊

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國...

日本演員矢野浩二：支持「一個中國」是肺腑之言

在中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」談話急劇惡化後，日本藝人美依禮芽率先於本月18日在微博發文稱：「我永遠支持一個中...

防台獨、間諜滲透 陸國安機關緊盯境外出品網遊

大陸國安部今發文指出，有個別境外敵對勢力企圖將娛樂空間變為其散播政治謠言的工具，包括個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄...

