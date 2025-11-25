防台獨、間諜滲透 陸國安機關緊盯境外出品網遊

大陸國安部今發文指出，有個別境外敵對勢力企圖將娛樂空間變為其散播政治謠言的工具，包括個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄意錯繪，將台灣從中國「劃分」出去，涉嫌危害國家統一、主權和領土完整，要求玩家提高警惕、正確辨別，確保國家版圖完整無缺，可直接向當地國家安全機關進行舉報。

文中指出，個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄意錯繪，惡意標注，涉嫌危害國家統一、主權和領土完整。如某境外遊戲公司在一款二戰模擬遊戲中公然將西藏列為英屬印度的「核心領土」，扭曲西藏自古是中國一部分的事實，個別遊戲配套地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國「劃分」出去等問題。

此外，個別境外出品的遊戲在角色設定、劇情構建及美術風格中，或明或暗地摻雜對華人群體特別是中國人民的歧視與偏見。如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

文中也指出，個別境外間諜情報機關將滲透策反的觸角伸向遊戲領域，某款境外出品的遊戲繞過大陸審查監管，利用「看廣告得道具獎勵」的機制，向玩家精準投放間諜招募廣告，隨後以合作、兼職的名義掩蓋其真實意圖，以高薪、知識變現等話術誘導玩家達成進一步合作，是極具迷惑性的新型手段。

大陸國安部要求，面對潛藏在遊戲中的惡意與攻擊，不能「娛樂至上」，要樹立底線思維，主動作為，抵制威脅國家安全的險惡圖謀。包括選擇官方應用商店等正規通路下載遊戲，避免使用來源不明的下載鏈接、安裝包，面對境外間諜情報機關的合作邀約，要認清其策反拉攏、危害我國家安全的居心。

文中強調，正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵，是國家主權的體現形式。在遊戲等文化產品涉及我地圖邊界、標識時，要提高警惕、正確辨別，確保國家版圖完整無缺，是必須堅守的底線與紅線。