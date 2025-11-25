快訊

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

聽新聞
0:00 / 0:00

防台獨、間諜滲透 陸國安機關緊盯境外出品網遊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2021年，曾有德國手遊業者在戰略遊戲地圖上將中國大陸標註為「西台灣」（West Taiwan），引起注意。（圖／取自reddit）
2021年，曾有德國手遊業者在戰略遊戲地圖上將中國大陸標註為「西台灣」（West Taiwan），引起注意。（圖／取自reddit）

大陸國安部今發文指出，有個別境外敵對勢力企圖將娛樂空間變為其散播政治謠言的工具，包括個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄意錯繪，將台灣從中國「劃分」出去，涉嫌危害國家統一、主權和領土完整，要求玩家提高警惕、正確辨別，確保國家版圖完整無缺，可直接向當地國家安全機關進行舉報。

文中指出，個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄意錯繪，惡意標注，涉嫌危害國家統一、主權和領土完整。如某境外遊戲公司在一款二戰模擬遊戲中公然將西藏列為英屬印度的「核心領土」，扭曲西藏自古是中國一部分的事實，個別遊戲配套地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國「劃分」出去等問題。

此外，個別境外出品的遊戲在角色設定、劇情構建及美術風格中，或明或暗地摻雜對華人群體特別是中國人民的歧視與偏見。如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。

文中也指出，個別境外間諜情報機關將滲透策反的觸角伸向遊戲領域，某款境外出品的遊戲繞過大陸審查監管，利用「看廣告得道具獎勵」的機制，向玩家精準投放間諜招募廣告，隨後以合作、兼職的名義掩蓋其真實意圖，以高薪、知識變現等話術誘導玩家達成進一步合作，是極具迷惑性的新型手段。

大陸國安部要求，面對潛藏在遊戲中的惡意與攻擊，不能「娛樂至上」，要樹立底線思維，主動作為，抵制威脅國家安全的險惡圖謀。包括選擇官方應用商店等正規通路下載遊戲，避免使用來源不明的下載鏈接、安裝包，面對境外間諜情報機關的合作邀約，要認清其策反拉攏、危害我國家安全的居心。

文中強調，正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵，是國家主權的體現形式。在遊戲等文化產品涉及我地圖邊界、標識時，要提高警惕、正確辨別，確保國家版圖完整無缺，是必須堅守的底線與紅線。

文中所舉的案例是遊戲公司Paradox旗下以第二次世界大戰為背景的戰略遊戲《鋼鐵雄心IV》，在今年初更新的版本中，有大陸玩家發現「英屬印度」在遊戲中能宣稱西藏地區為核心領土，而中國陣營卻無此設定，網友在遊戲平台Steam的討論區吵翻，部分大陸玩家指控這是「雙重標準與傲慢態度」，揚言將集體向國家文化局等主管機關檢舉，將其旗下遊戲全面退出大陸市場。

嚴防台獨、境外間諜情報機關滲透策反，境外出品的遊戲也成大陸國安機關緊盯目標。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
嚴防台獨、境外間諜情報機關滲透策反，境外出品的遊戲也成大陸國安機關緊盯目標。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

主權 國家安全 西藏
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

卓榮泰：中華民國台灣是主權獨立國家 無回歸選項

白宮轉彎喊維護烏克蘭主權 強調最終協議將由美烏兩國總統決定

駐港國安公署1周2度發聲：嚴懲干擾立法會選舉

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

相關新聞

川習通話後 日媒報導川普要求今日與高市早苗通話

在川習24日晚間通話後，環球網援引日本富士新聞網獨家報導，美國總統川普與日本首相高市早苗將於11月25日通話，日本政府正...

川習24日晚通話 陸學者：這是對高市早苗的打擊

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國...

日本演員矢野浩二：支持「一個中國」是肺腑之言

在中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」談話急劇惡化後，日本藝人美依禮芽率先於本月18日在微博發文稱：「我永遠支持一個中...

防台獨、間諜滲透 陸國安機關緊盯境外出品網遊

大陸國安部今發文指出，有個別境外敵對勢力企圖將娛樂空間變為其散播政治謠言的工具，包括個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄...

港特首稱支持國家對日外交政策 「愛國團體」則按兵不動

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中日關係急速惡化，香港特首李家超表示，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。另一方面...

跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。