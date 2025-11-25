港特首稱支持國家對日外交政策 「愛國團體」則按兵不動

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為第15屆全國運動會香港代表團授旗儀式15日在九龍公園體育館舉行，特首李家超主持授旗儀式。（中新社）
日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中日關係急速惡化，香港特首李家超表示，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。另一方面，香港的「愛國團體」目前仍呈現按兵不動的狀態，相關人士表示，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」。

綜合星島日報和澎湃新聞報導，香港特首李家超24日表示，日本領導人的涉台言論，既傷害了中國人民的感情，也挑戰了戰後國際秩序，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。

他表示，日方的惡劣言論嚴重惡化了中日交流氣氛，香港特區政府相關安排必須維護國家尊嚴和港人利益。香港特區政府保安局已提醒赴日或居住日本的港人提高警惕，注意人身安全。同時，香港的航空公司也採取措施，為赴日本的旅客調整行程提供便利。

李家超也提到，今次事件嚴重惡化中日交流氣氛，亦令交流成效存疑，政府的安排必須符合國家尊嚴及港人利益，會不斷留意國家的立場政策。

另一方面，星島日報指出，面對中日關係惡化，香港民建聯和工聯會等建制派團體，暫未出現以黨的名義發出的聲明，只有工聯會元老陳婉嫻在報章撰文，批評日揆言論侵犯中國主權；理事長黃國在社交平台轉載報導，認為高市早苗言論公然侵害中國核心利益。

有工聯會相關人士表示，內部曾思考如何回應日方惡劣言論，但正值選舉期，工聯會頭面人物均參選，容易與選舉活動重疊；有民建聯成員表示，外交是中央事權，香港作為特區，角色只有好好配合並發揮自身所長，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」，不強出頭，待情況合適再表態也不遲。

延伸閱讀

我放寬福島食品進口 藍議員要求中市管制核食「別轉移焦點」

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的並稱日本無須讓步

粵港澳大灣區加強體育合作 外界猜可能劍指2036年奧運

國民黨黨慶日再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

相關新聞

川習通話後 日媒報導川普要求今日與高市早苗通話

在川習24日晚間通話後，環球網援引日本富士新聞網獨家報導，美國總統川普與日本首相高市早苗將於11月25日通話，日本政府正...

跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關...

禁評？陸經濟學家質疑政府 相繼丟工作

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文已從公司離職。他曾公開質疑官方公布的經濟和失業數據，也一度傳出他遭到開...

川習24日晚通話 陸學者：這是對高市早苗的打擊

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國...

南韓總統李在明：盼早日在北京與習近平會面

南韓總統李在明在二十國集團（Ｇ20）峰會期間會見大陸國務院總理李強，他表示，希望能早日在北京與大陸國家主席習近平會面。李...

日本演員矢野浩二：支持「一個中國」是肺腑之言

在中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」談話急劇惡化後，日本藝人美依禮芽率先於本月18日在微博發文稱：「我永遠支持一個中...

