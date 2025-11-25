港特首稱支持國家對日外交政策 「愛國團體」則按兵不動

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中日關係急速惡化，香港特首李家超表示，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。另一方面，香港的「愛國團體」目前仍呈現按兵不動的狀態，相關人士表示，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」。

綜合星島日報和澎湃新聞報導，香港特首李家超24日表示，日本領導人的涉台言論，既傷害了中國人民的感情，也挑戰了戰後國際秩序，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。

他表示，日方的惡劣言論嚴重惡化了中日交流氣氛，香港特區政府相關安排必須維護國家尊嚴和港人利益。香港特區政府保安局已提醒赴日或居住日本的港人提高警惕，注意人身安全。同時，香港的航空公司也採取措施，為赴日本的旅客調整行程提供便利。

李家超也提到，今次事件嚴重惡化中日交流氣氛，亦令交流成效存疑，政府的安排必須符合國家尊嚴及港人利益，會不斷留意國家的立場政策。

另一方面，星島日報指出，面對中日關係惡化，香港民建聯和工聯會等建制派團體，暫未出現以黨的名義發出的聲明，只有工聯會元老陳婉嫻在報章撰文，批評日揆言論侵犯中國主權；理事長黃國在社交平台轉載報導，認為高市早苗言論公然侵害中國核心利益。

有工聯會相關人士表示，內部曾思考如何回應日方惡劣言論，但正值選舉期，工聯會頭面人物均參選，容易與選舉活動重疊；有民建聯成員表示，外交是中央事權，香港作為特區，角色只有好好配合並發揮自身所長，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」，不強出頭，待情況合適再表態也不遲。