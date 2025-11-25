聽新聞
川習通話後 日媒報導川普要求今日與高市早苗通話
在川習24日晚間通話後，環球網援引日本富士新聞網獨家報導，美國總統川普與日本首相高市早苗將於11月25日通話，日本政府正為此做協調。報導稱，此次通話要求是川普方面提出的。
繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。
南韓媒體News1報導，日本與中國大陸因「台灣有事」言論僵持之際，川普與習近平24日晚間進行通話，引發日媒高度關注美國盟友的態度。然而，相較於中方搶先證實消息，並強調台灣回歸中國的立場，美方事後聲明隻字未提台灣或日中爭端，令日本錯愕。
