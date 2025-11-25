川習24日晚通話 陸學者：這是對高市早苗的打擊

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。對此，浙江外國語學院特聘教授、美國研究中心主任王沖接受香港文匯報採訪時表示，這對於高市早苗是一個打擊。

王沖表示，在當前敏感時刻，中美兩國領導人通話釋放四方面深意，不僅有利於中美關係，也有利於地區穩定，更有利於構建正確的歷史觀。

王沖表示，首先，在高市早苗發表涉台錯誤言論後，中美領導人及時通話，展示了對歷史的負責任態度，通話中兩國領導人表明二戰是中美合作取得反法西斯勝利，從某種意義上來說是再次重申「正確的歷史觀」。說明以史為鑒，面向未來極為重要。

第二，川普在通話中明確表示對台灣問題的理解，雖然沒有直接駁斥高市早苗的「錯誤言論」，但這個表態已經表明美國在這件事上至少沒有完全站在日本一邊，這對於高市早苗是一個打擊。

第三，川普此時做出這樣的表態也有自己所圖，雙方在談話中談到烏克蘭問題，現在俄烏和談川普給出「28條建議」，在未來的俄烏和談裡面，川普希望中國能夠發揮積極的作用。

第四，中美領導人在APEC峰會見面之後，時隔不到一個月再次通話，說明中美雙方的溝通渠道是順暢的，表明未來中美關係即便有諸多挑戰，只要雙方領導人可以保持溝通，可以及時解決問題，這對中美關係都是有利和積極的。

南京大學台灣研究所博士溫天鵬也指出，川習選在這個時間節點通話，其中緣由不言自明，高市早苗日前涉台言論嚴重衝擊中日關係政治基礎，也是對戰後國際秩序的嚴重破壞，中美元首都有談到了雙方在二戰勝利中發揮的重要作用，也是再次強調維護戰後國際秩序的重要性。

溫天鵬表示，相信中美元首的清晰表態也是講給日本企圖挑戰戰後國際秩序的右翼勢力聽的，為一己私利讓東亞地區陷入安全困境是各方都不願見到的局面，也必定會遭到徹底的失敗，奉勸日方還是要謹言慎行，不要玩火。