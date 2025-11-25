快訊

時代悲劇！拐賣女嬰變商品，還被美國收養

高鐵自由座開放站立遭旅客潑熱咖啡 退休教授怨：像擠沙丁魚

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

聽新聞
0:00 / 0:00

川習24日晚通話 陸學者：這是對高市早苗的打擊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸學者指出，美國總統川普昨晚與大陸國家主席習近平通電話的原因之一是，希望中國能在未來俄烏和談中揮積極作用。（路透）
大陸學者指出，美國總統川普昨晚與大陸國家主席習近平通電話的原因之一是，希望中國能在未來俄烏和談中揮積極作用。（路透）

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。對此，浙江外國語學院特聘教授、美國研究中心主任王沖接受香港文匯報採訪時表示，這對於高市早苗是一個打擊。

王沖表示，在當前敏感時刻，中美兩國領導人通話釋放四方面深意，不僅有利於中美關係，也有利於地區穩定，更有利於構建正確的歷史觀。

王沖表示，首先，在高市早苗發表涉台錯誤言論後，中美領導人及時通話，展示了對歷史的負責任態度，通話中兩國領導人表明二戰是中美合作取得反法西斯勝利，從某種意義上來說是再次重申「正確的歷史觀」。說明以史為鑒，面向未來極為重要。

第二，川普在通話中明確表示對台灣問題的理解，雖然沒有直接駁斥高市早苗的「錯誤言論」，但這個表態已經表明美國在這件事上至少沒有完全站在日本一邊，這對於高市早苗是一個打擊。

第三，川普此時做出這樣的表態也有自己所圖，雙方在談話中談到烏克蘭問題，現在俄烏和談川普給出「28條建議」，在未來的俄烏和談裡面，川普希望中國能夠發揮積極的作用。

第四，中美領導人在APEC峰會見面之後，時隔不到一個月再次通話，說明中美雙方的溝通渠道是順暢的，表明未來中美關係即便有諸多挑戰，只要雙方領導人可以保持溝通，可以及時解決問題，這對中美關係都是有利和積極的。

南京大學台灣研究所博士溫天鵬也指出，川習選在這個時間節點通話，其中緣由不言自明，高市早苗日前涉台言論嚴重衝擊中日關係政治基礎，也是對戰後國際秩序的嚴重破壞，中美元首都有談到了雙方在二戰勝利中發揮的重要作用，也是再次強調維護戰後國際秩序的重要性。

溫天鵬表示，相信中美元首的清晰表態也是講給日本企圖挑戰戰後國際秩序的右翼勢力聽的，為一己私利讓東亞地區陷入安全困境是各方都不願見到的局面，也必定會遭到徹底的失敗，奉勸日方還是要謹言慎行，不要玩火。

中美關係 川普 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川習通話…川普：美中關係極強健 明年4月訪北京

川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣

習近平熱線川普 台灣問題成焦點 美方稱理解其對中方重要性

川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

相關新聞

跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關...

禁評？陸經濟學家質疑政府 相繼丟工作

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文已從公司離職。他曾公開質疑官方公布的經濟和失業數據，也一度傳出他遭到開...

川習24日晚通話 陸學者：這是對高市早苗的打擊

繼上月底的釜山「川習會」後，大陸國家主席習近平和美國總統川普昨晚通電話。據新華社報導，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國...

南韓總統李在明：盼早日在北京與習近平會面

南韓總統李在明在二十國集團（Ｇ20）峰會期間會見大陸國務院總理李強，他表示，希望能早日在北京與大陸國家主席習近平會面。李...

印中關係和緩 印度全面恢復對陸發放旅遊簽證

印度新德里電視台報導，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國大陸公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一...

上海市長龔正會三三會理事長林伯豐 提及上海台北雙城論壇

上海市市長龔正24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐一行進行會面。龔正表示，上海是兩岸合作交流最活躍的地區之一，上海台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。