禁評？陸經濟學家質疑政府 相繼丟工作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸經濟學家高善文昨被「官宣」離職。圖／取自抖音百科

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文已從公司離職。他曾公開質疑官方公布的經濟和失業數據，也一度傳出他遭到開除，昨日被證實離職引起關注。

中國證券報昨日通報前述消息，並提及中國證券業協會網站目前已查詢不到高善文的相關資訊。

綜合外電報導，去年十二月，高善文在公開場合演講中質疑大陸官方公布的經濟增速與巨大的失業人數背離，還提出「過去三年大陸經濟增幅被高估十個百分點」廣受關注。相關內容在社交網路傳播後被刪除。後傳出消息稱高善文被國投證券開除，但被迅速闢謠。

新加坡聯合早報指出，高善文最近一次公開亮相是在今年九月十八日，當時他以北大金融校友聯合會會長身分，透過影片為北京大學全球金融論壇舉行的嘉賓歡迎晚宴致詞。

除了高善文，大陸券商東北證券首席經濟學家付鵬去年十一月也曾因針對大陸經濟困境的演講惹議，今年四月又質疑官方對美國關稅的對等反制策略。財聯社於四月卅日報導，付鵬「因身體原因」，已從公司離職，不再擔任東北證券任何職務。

去年十一月廿四日付鵬在某集團內部活動上演講，內容被認為真實且全面指出大陸經濟當前困境，特別是有效需求不足、中產階級殞落下，當前救經濟措施已無法像二○○八年奏效。他還直言，當觀察人士因擔心被斥為不愛國而避免談論經濟，可能導致錯誤政策出現。付鵬自二○二○年二月起受東北證券研究所邀請出任首席經濟學家，在任超過五年。

去年底，大陸官方加強對經濟輿論的管控。中國證券監管機構和產業協會接連發出指示，要求首席經濟學家等三類從業人員不得發布與中央政策相違背的言論，其中首席經濟學家若多次個人不當言行產生嚴重不良影響，將被「從重處理直至解聘」。

相關新聞

上海市長龔正會三三會理事長林伯豐 提及上海台北雙城論壇

上海市市長龔正24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐一行進行會面。龔正表示，上海是兩岸合作交流最活躍的地區之一，上海台北...

跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關...

印中關係和緩 印度全面恢復對陸發放旅遊簽證

印度新德里電視台報導，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國大陸公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一...

禁評？陸經濟學家質疑政府 相繼丟工作

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文已從公司離職。他曾公開質疑官方公布的經濟和失業數據，也一度傳出他遭到開...

南韓總統李在明：盼早日在北京與習會面

南韓總統李在明在二十國集團（Ｇ20）峰會期間會見大陸國務院總理李強，他表示，希望能早日在北京與大陸國家主席習近平會面。李...

「假如今天開戰」…中日衝突升溫 火箭軍秀實彈演練回答

中日關係緊張，中國連日來通過各種方式對日本文攻武嚇，昨天更搬出了具神祕色彩的火箭軍，以軍歌MV形式，展示火箭軍官兵「全時...

