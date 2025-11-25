聽新聞
印中關係和緩 印度全面恢復對陸發放旅遊簽證
印度新德里電視台報導，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國大陸公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一重要訊號。
今年八月底，大陸國家主席習近平在天津會見出席上海合作組織峰會的印度總理莫迪時強調，今年是中印建交七十五周年，雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，除加強戰略溝通，也應擴大交往合作。
隨後因新冠疫情中斷的中印直飛航班，在時隔五年多後在今年十月底陸續恢復。印度靛藍航空十月廿六日恢復加爾各答—廣州航線，十一月十日新增德里—廣州航線。中國東航於十一月九日復航上海—德里航線。
消息人士對新印度快報透露，印度政府日前已在全球範圍內對其駐外大使館及領事館發布「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」通知。
據報導，今年七月，印度時隔五年恢復對大陸公民旅遊簽證辦理，但當時僅開放印度駐中國大使館及駐上海、廣州和香港領事館的辦理管道。新印度快報稱，此次將簽證辦理範圍擴大至全球，彰顯出印度對當前雙邊關係發展態勢的信心不斷增強。
不過，環球時報指，在第一次「恢復簽證」後，大陸遊客很快感受到印度對大陸公民旅行簽證的高門檻，特別是在世界各國持續優化簽證的潮流下，印度簽證申請顯得缺乏效率。
印度旅遊業重啟大陸市場也面臨現實困難，如需要升級服務體系、接待酒店爭取提供中餐和中文菜單、招募懂中文的導遊、加強景點安全保障措施等。
