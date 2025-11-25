聽新聞
0:00 / 0:00

印中關係和緩 印度全面恢復對陸發放旅遊簽證

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
今年8月31日，大陸國家主席習近平（右）在天津與印度總理莫迪（左）舉行會談後，兩國關係近來持續趨緩。新華社
今年8月31日，大陸國家主席習近平（右）在天津與印度總理莫迪（左）舉行會談後，兩國關係近來持續趨緩。新華社

印度新德里電視台報導，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國大陸公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一重要訊號。

今年八月底，大陸國家主席習近平在天津會見出席上海合作組織峰會的印度總理莫迪時強調，今年是中印建交七十五周年，雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，除加強戰略溝通，也應擴大交往合作。

隨後因新冠疫情中斷的中印直飛航班，在時隔五年多後在今年十月底陸續恢復。印度靛藍航空十月廿六日恢復‌加爾各答—廣州航線，十一月十日新增‌德里—廣州航線。‌中國東航於十一月九日復航上海—德里航線。

消息人士對新印度快報透露，印度政府日前已在全球範圍內對其駐外大使館及領事館發布「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」通知。

據報導，今年七月，印度時隔五年恢復對大陸公民旅遊簽證辦理，但當時僅開放印度駐中國大使館及駐上海、廣州和香港領事館的辦理管道。新印度快報稱，此次將簽證辦理範圍擴大至全球，彰顯出印度對當前雙邊關係發展態勢的信心不斷增強。

不過，環球時報指，在第一次「恢復簽證」後，大陸遊客很快感受到印度對大陸公民旅行簽證的高門檻，特別是在世界各國持續優化簽證的潮流下，印度簽證申請顯得缺乏效率。

印度旅遊業重啟大陸市場也面臨現實困難，如需要升級服務體系、接待酒店爭取提供中餐和中文菜單、招募懂中文的導遊、加強景點安全保障措施等。

印度 簽證 新德里 習近平 莫迪
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

寶萊塢鐵漢 印度男星達曼德拉辭世享壽89歲

卡巴迪／全勝戰績敗在金牌戰 中華隊世界盃不敵印度奪銀

印度女子出生邊境爭議地 控遭中國大陸刁難滯留18小時

中低門檻K簽 磁吸美科技人才 上路月餘4.6萬件申請

相關新聞

上海市長龔正會三三會理事長林伯豐 提及上海台北雙城論壇

上海市市長龔正24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐一行進行會面。龔正表示，上海是兩岸合作交流最活躍的地區之一，上海台北...

跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關...

印中關係和緩 印度全面恢復對陸發放旅遊簽證

印度新德里電視台報導，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國大陸公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一...

禁評？陸經濟學家質疑政府 相繼丟工作

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文已從公司離職。他曾公開質疑官方公布的經濟和失業數據，也一度傳出他遭到開...

南韓總統李在明：盼早日在北京與習會面

南韓總統李在明在二十國集團（Ｇ20）峰會期間會見大陸國務院總理李強，他表示，希望能早日在北京與大陸國家主席習近平會面。李...

「假如今天開戰」…中日衝突升溫 火箭軍秀實彈演練回答

中日關係緊張，中國連日來通過各種方式對日本文攻武嚇，昨天更搬出了具神祕色彩的火箭軍，以軍歌MV形式，展示火箭軍官兵「全時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。