聽新聞
0:00 / 0:00

跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
德國昨日起正式對所有來自中國大陸的電商包裹按百分之廿三稅率收取增值稅。圖為浙江湖州物流園區某快遞企業，工作人員在分揀包裹。新華社
德國昨日起正式對所有來自中國大陸的電商包裹按百分之廿三稅率收取增值稅。圖為浙江湖州物流園區某快遞企業，工作人員在分揀包裹。新華社

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，法國國民議會本月十九日也批准對來自歐盟以外、價值低於一五○歐元的小型包裹徵收二歐元稅費後，德國昨日起正式對所有來自中國大陸的電商包裹按百分之廿三稅率收取增值稅。

中國國際貿易促進委員會浙江省委員會指出，根據德國聯邦財政部十一月十八日發布通知，自二○二五年十一月廿四日起，所有從中國大陸進口的跨境電商小額包裹，無論貨值多少，都需繳納百分之廿三的增值稅。同時，隨著該政策實施，德國將同步取消此前「對貨值低於廿二歐元貨物免徵增值稅」的政策。

德國聯邦財政部表示，新政初衷是遏制低品質大陸商品湧入，保護德國本土製造業。這一政策實施預計將使大陸商品在德國的售價平均上升百分之廿三，削弱大陸跨境賣家的市場競爭力。德國財政部長日前表示，跨境免稅小包已對德國本土市場造成不公平競爭，新政策將「重塑公平的貿易環境」。

數據顯示，去年進入歐盟市場的低價包裹約四十六億件，其中百分之九十一來自中國大陸。德國每年因免稅包裹導致的增值稅流失超過百億美元。

德國之聲七月報導，德資通訊產業協會Bitkom問卷調查顯示，百分之九十二的零售商認為，像Temu和Shein這樣的大陸跨境電商經常違反相關法律。百分之八十八的零售商認為，大陸這些零售商的產品含有危險成分的風險很高。百分之八十五的受訪德國公司認為，歐盟有責任保護歐洲市場免受來自外部電商平台的侵害。

據大陸海關總署發布，去年大陸跨境電商進出口額約人民幣二點七一兆元，較前一年增長百分之十四。但隨著各國陸續取消小件包裹免稅政策並加徵稅費，預期將使大陸跨境電商面臨更大的壓力。

電商 歐盟
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

遊港不滿！陸女做1事遭罰款5000元 網友揭關鍵原因籲勿重蹈覆轍

德國總理：大陸可以在烏克蘭戰爭問題上加大施壓

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的並稱日本無須讓步

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：台灣軟骨頭媚日

相關新聞

上海市長龔正會三三會理事長林伯豐 提及上海台北雙城論壇

上海市市長龔正24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐一行進行會面。龔正表示，上海是兩岸合作交流最活躍的地區之一，上海台北...

跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關...

印中關係和緩 印度全面恢復對陸發放旅遊簽證

印度新德里電視台報導，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國大陸公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一...

禁評？陸經濟學家質疑政府 相繼丟工作

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文已從公司離職。他曾公開質疑官方公布的經濟和失業數據，也一度傳出他遭到開...

南韓總統李在明：盼早日在北京與習會面

南韓總統李在明在二十國集團（Ｇ20）峰會期間會見大陸國務院總理李強，他表示，希望能早日在北京與大陸國家主席習近平會面。李...

「假如今天開戰」…中日衝突升溫 火箭軍秀實彈演練回答

中日關係緊張，中國連日來通過各種方式對日本文攻武嚇，昨天更搬出了具神祕色彩的火箭軍，以軍歌MV形式，展示火箭軍官兵「全時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。