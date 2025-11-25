跟進美國 德國取消陸電商小額包裹免稅

繼美國取消價值低於八百美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月十三日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，法國國民議會本月十九日也批准對來自歐盟以外、價值低於一五○歐元的小型包裹徵收二歐元稅費後，德國昨日起正式對所有來自中國大陸的電商包裹按百分之廿三稅率收取增值稅。

中國國際貿易促進委員會浙江省委員會指出，根據德國聯邦財政部十一月十八日發布通知，自二○二五年十一月廿四日起，所有從中國大陸進口的跨境電商小額包裹，無論貨值多少，都需繳納百分之廿三的增值稅。同時，隨著該政策實施，德國將同步取消此前「對貨值低於廿二歐元貨物免徵增值稅」的政策。

德國聯邦財政部表示，新政初衷是遏制低品質大陸商品湧入，保護德國本土製造業。這一政策實施預計將使大陸商品在德國的售價平均上升百分之廿三，削弱大陸跨境賣家的市場競爭力。德國財政部長日前表示，跨境免稅小包已對德國本土市場造成不公平競爭，新政策將「重塑公平的貿易環境」。

數據顯示，去年進入歐盟市場的低價包裹約四十六億件，其中百分之九十一來自中國大陸。德國每年因免稅包裹導致的增值稅流失超過百億美元。

德國之聲七月報導，德資通訊產業協會Bitkom問卷調查顯示，百分之九十二的零售商認為，像Temu和Shein這樣的大陸跨境電商經常違反相關法律。百分之八十八的零售商認為，大陸這些零售商的產品含有危險成分的風險很高。百分之八十五的受訪德國公司認為，歐盟有責任保護歐洲市場免受來自外部電商平台的侵害。

據大陸海關總署發布，去年大陸跨境電商進出口額約人民幣二點七一兆元，較前一年增長百分之十四。但隨著各國陸續取消小件包裹免稅政策並加徵稅費，預期將使大陸跨境電商面臨更大的壓力。