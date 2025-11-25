聽新聞
0:00 / 0:00

南韓總統李在明：盼早日在北京與習會面

聯合報／ 記者陳宥菘、國際中心／綜合報導
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明在二十國集團（Ｇ20）峰會期間會見大陸國務院總理李強，他表示，希望能早日在北京與大陸國家主席習近平會面。李強說，會將這項訊息轉達給習近平，並指習十月底對南韓的國是訪問非常成功，中方願同韓方在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。

綜合韓聯社、路透報導，根據南韓總統室發布，李在明在會晤中高度評價韓中元首藉十月底亞太經合會（ＡＰＥＣ）慶州峰會之機舉行雙邊會談，推動韓中關係回暖，並提議為造福兩國民眾開展合作。

南韓總統室表示，韓中關係以習近平對南韓進行國是訪問為契機呈現回暖勢頭，此次會晤延續了韓中兩國高層之間的積極交流，具有重要意義。

至截稿前，大陸未發布李強與李在明會見的消息。

上月底，習近平時隔十一年再次訪問南韓。韓民族日報當時報導，習近平邀請李在明於明年四月訪陸，若成行，李在明明年將訪問大陸兩次，因為下屆ＡＰＥＣ峰會定於明年十一月在大陸深圳舉行。而南韓總統上一次訪陸已是二○一九年，時任總統文在寅前往四川成都出席中日韓領導人會議。

兩韓緊繃 將致力重啟對話

另外，李在明廿四日在訪問土耳其時說，兩韓關係正處於隨時都可能發生偶發性衝突的極危險境地，因此應保持耐心，致力重啟對話。他還說，北韓已將兩韓關係定調為「敵對兩國關係」，拒絕對話和接觸等一切交流。

李在明強調，此時更應為了重啟對話而努力，並從長遠角度看待朝鮮半島統一議題；其政府無意對北韓做兼併式的「吸收式統一」，只希望先對話，實現和平共處後，再討論統一。

李在明 南韓 習近平 李強
