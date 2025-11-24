快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

聽新聞
0:00 / 0:00

上海市長龔正會三三會理事長林伯豐 提及上海台北雙城論壇

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海市市長龔正（右）24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐（左）一行進行會面。圖取自上海發布微信公眾號
上海市市長龔正（右）24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐（左）一行進行會面。圖取自上海發布微信公眾號

上海市市長龔正24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐一行進行會面。龔正表示，上海是兩岸合作交流最活躍的地區之一，上海台北城市論壇作為兩岸經濟社會融合發展的重要平台，已連續舉辦十五屆，取得積極成果。

上海發布公眾號訊息指出，龔正表示，三三企業交流會是台灣具有重要影響力的工商團體，為推動兩岸深化交流合作、融合發展作出了重要貢獻。希望「三三會」充分發揮橋梁紐帶作用，促進滬台經貿往來和產業投資合作，影響更多台企亮相進博會，帶動更多台企在滬投資興業。上海將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，支持雙方企業深化合作、共同成長。

龔正稱，將持續服務保障在滬台胞安居樂業，希望「三三會」推動滬台在青年交流、教育衛生、人文旅遊等方面合作，促進兩岸民眾進一步增進瞭解、加深友誼。

訊息引述林伯豐發言稱，台企投資大陸的收益有目共睹，目前許多「三三會」會員企業都已在上海投資，未來「三三會」願繼續推動滬台務實合作。

外界關注「台北上海雙城論壇」今年邁入第16屆，先前傳將於9月25日至27日舉行，但台北市政府團隊在出發前夕臨時喊卡。對於傳聞可能在12月25日登場，但台北市長蔣萬安22日表示，雙方仍在協調中，有具體訊息會再告知。

上海 龔正
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 林奕華：2時間點討論中

雙城論壇12月登場！邱垂正曝「已掌握舉辦時間」：北市提出申請就會准

中國車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車

突破49萬張！大陸赴日機票爆大規模取消 損失恐達數十億人民幣

相關新聞

上海市長龔正會三三會理事長林伯豐 提及上海台北雙城論壇

上海市市長龔正24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐一行進行會面。龔正表示，上海是兩岸合作交流最活躍的地區之一，上海台北...

「假如今天開戰」…中日衝突升溫 火箭軍秀實彈演練回答

中日關係緊張，中國連日來通過各種方式對日本文攻武嚇，昨天更搬出了具神祕色彩的火箭軍，以軍歌MV形式，展示火箭軍官兵「全時...

劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

中國國務院總理李強在南非出席20國集團（G20）領導人峰會時表示，要帶頭堅持多邊主義，堅定維護自由貿易，建立開放世界經濟...

劉勁松插兜日官低頭照 被放「外交史第一人」蔡公時紀念碑前

中國外交部亞洲司司長劉勁松日前與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面時，劉勁松身著五四青年裝、胸前佩戴國徽、手插口袋和...

報導南京屠殺中國記者第一人、茅盾文學獎作家王火103歲逝

著名作家、茅盾文學獎獲得者王火（本名王洪溥）23日在四川省人民醫院逝世，享年103歲（虛歲）。王火是1945年日本戰敗投...

安世控制權未解 母公司聞泰再促荷蘭「誠意」溝通

荷蘭政府日前宣布中止對安世半導體的干預，但安世半導體中國母公司聞泰科技認為，荷方雖暫停行政令，控制權問題仍未解決。聞泰昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。