上海市長龔正會三三會理事長林伯豐 提及上海台北雙城論壇

上海市市長龔正24日與台灣三三企業交流會理事長林伯豐一行進行會面。龔正表示，上海是兩岸合作交流最活躍的地區之一，上海台北城市論壇作為兩岸經濟社會融合發展的重要平台，已連續舉辦十五屆，取得積極成果。

上海發布公眾號訊息指出，龔正表示，三三企業交流會是台灣具有重要影響力的工商團體，為推動兩岸深化交流合作、融合發展作出了重要貢獻。希望「三三會」充分發揮橋梁紐帶作用，促進滬台經貿往來和產業投資合作，影響更多台企亮相進博會，帶動更多台企在滬投資興業。上海將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，支持雙方企業深化合作、共同成長。

龔正稱，將持續服務保障在滬台胞安居樂業，希望「三三會」推動滬台在青年交流、教育衛生、人文旅遊等方面合作，促進兩岸民眾進一步增進瞭解、加深友誼。

訊息引述林伯豐發言稱，台企投資大陸的收益有目共睹，目前許多「三三會」會員企業都已在上海投資，未來「三三會」願繼續推動滬台務實合作。

外界關注「台北上海雙城論壇」今年邁入第16屆，先前傳將於9月25日至27日舉行，但台北市政府團隊在出發前夕臨時喊卡。對於傳聞可能在12月25日登場，但台北市長蔣萬安22日表示，雙方仍在協調中，有具體訊息會再告知。