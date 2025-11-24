香港特首：與日本交流必須符合港人利益

快訊

中央社／ 香港24日電

香港行政長官李家超今天表示，日本首相高市早苗早前發表的「涉台言論」令很多交流成效存疑，港府會密切監察發展，「相關安排必須符合國家尊嚴和港人利益」。

李家超下午接受媒體訪問時，首次就中日關係惡化作出回應。

他聲稱日本領導人發表的相關言論是「極其錯誤的」，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令很多交流的成效存疑。港府會密切監察所有這方面的發展，「我們的安排必須符合國家尊嚴，以及港人利益」，港府會不斷留意「國家的立場及政策」。

李家超說，港府支持中國對日本的外交政策，香港保安局已更新外遊警示網頁的資料，提醒赴日或在日港人應該提高警惕和注意安全；保安局會密切監察事態發展，而香港的航空公司也會為赴日乘客作出調整行程的方便。

近日中關係轉差後，香港政府緊隨北京的對日政策。如香港教育局日前證實退出今年由日本官方主辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，取消下月派出中學生赴日交流的安排。

日本共同社也報導，港府官員已停止與日本駐港總領事館人員交流。此外，香港投資推廣署在上週舉辦的一項日港企業交流活動中，要求日本總領館人員不要出席，給果活動延期。

中日關係

相關新聞

「假如今天開戰」…中日衝突升溫 火箭軍秀實彈演練回答

中日關係緊張，中國連日來通過各種方式對日本文攻武嚇，昨天更搬出了具神祕色彩的火箭軍，以軍歌MV形式，展示火箭軍官兵「全時...

劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

中國國務院總理李強在南非出席20國集團（G20）領導人峰會時表示，要帶頭堅持多邊主義，堅定維護自由貿易，建立開放世界經濟...

劉勁松插兜日官低頭照 被放「外交史第一人」蔡公時紀念碑前

中國外交部亞洲司司長劉勁松日前與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面時，劉勁松身著五四青年裝、胸前佩戴國徽、手插口袋和...

報導南京屠殺中國記者第一人、茅盾文學獎作家王火103歲逝

著名作家、茅盾文學獎獲得者王火（本名王洪溥）23日在四川省人民醫院逝世，享年103歲（虛歲）。王火是1945年日本戰敗投...

安世控制權未解 母公司聞泰再促荷蘭「誠意」溝通

荷蘭政府日前宣布中止對安世半導體的干預，但安世半導體中國母公司聞泰科技認為，荷方雖暫停行政令，控制權問題仍未解決。聞泰昨...

雙邊關係持續趨緩 印度傳全面恢復對中發放旅遊簽證

環球時報引述印度新德里電視台22日報導稱，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關...

