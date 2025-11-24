香港特首：與日本交流必須符合港人利益
香港行政長官李家超今天表示，日本首相高市早苗早前發表的「涉台言論」令很多交流成效存疑，港府會密切監察發展，「相關安排必須符合國家尊嚴和港人利益」。
李家超下午接受媒體訪問時，首次就中日關係惡化作出回應。
他聲稱日本領導人發表的相關言論是「極其錯誤的」，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令很多交流的成效存疑。港府會密切監察所有這方面的發展，「我們的安排必須符合國家尊嚴，以及港人利益」，港府會不斷留意「國家的立場及政策」。
李家超說，港府支持中國對日本的外交政策，香港保安局已更新外遊警示網頁的資料，提醒赴日或在日港人應該提高警惕和注意安全；保安局會密切監察事態發展，而香港的航空公司也會為赴日乘客作出調整行程的方便。
近日中關係轉差後，香港政府緊隨北京的對日政策。如香港教育局日前證實退出今年由日本官方主辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，取消下月派出中學生赴日交流的安排。
日本共同社也報導，港府官員已停止與日本駐港總領事館人員交流。此外，香港投資推廣署在上週舉辦的一項日港企業交流活動中，要求日本總領館人員不要出席，給果活動延期。
