大陸多地民兵展開密集操演 提升援戰保戰能力
央視軍事24日報導，大陸多地國防動員系統近日緊貼實戰需求，組織民兵開展實戰化軍事訓練，提升民兵分隊應急處置和精準保障能力，大幅提升國防動員後備力量。
央視報導列舉，一場在安徽蕭縣進行中的綜合保障實戰化演練，民兵分隊圍繞物資轉運、熱食製作、通用工程、搶修搶建等環節，快速裝卸載及轉運應急物資，並及時打通生命通道，為遂行後續應急保障任務奠定基礎。
另在重慶市渝中區，民兵開展的模擬演練中，當地人民武裝部使用數位智慧化武裝工作平台，精準完成參戰人員抽組、裝備物資緊急調用，有序組織新域新質民兵力量參加實戰化演練。
人民武裝部是大陸在縣、鄉兩級行政區以及其他大型組織如國有企業、學校中設立的軍事部門，現在負責徵兵和當地民兵的領導還管理各地輕武器倉庫。
報導稱，相關演練亦將數位智慧化武裝工作平台應用於兵員徵集、應急救援、戰備執勤等領域，提升國防動員後備力量、援戰保戰能力。
