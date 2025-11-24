江蘇台辦主任練月琴簡歷遭撤 涉台言論曾惹議

據新加坡聯合早報報導，江蘇省政府台灣事務辦公室主任練月琴的簡歷被官方撤下，江蘇省台辦主任一職目前空缺。練月琴已從公共視野中消失逾一月，她去年曾以「情緒會冷靜」評論中國大陸漁船金門翻覆案，遭大陸網友批評。

24日的搜索結果顯示，江蘇省台辦官網的主任一欄目前已是空缺狀態，不再顯示練月琴的名字，她的簡歷、歷史活動報導均被撤下，三名副主任孫繼兵、封志成、郭玉振的相關信息則依然正常顯示。

公開信息顯示，練月琴最後一次公開出席官方活動，是10月16日至18日在江蘇淮安市舉辦的第19屆台商論壇。官媒報導稱，練月琴等來自海峽兩岸的領導嘉賓、專家學者和知名企業家代表200多人出席論壇。論壇期間，海峽兩岸關係協會會長張志軍在淮安走訪調研部分台資企業和項目，練月琴陪同調研。

據公開資料，54歲的練月琴是江蘇金壇人，曾是共青團江蘇省委首位「70後」書記，她於2008年4月任這一職務時僅37歲。

此後，練月琴歷任淮安市委副書記、江蘇省委統戰部副部長和江蘇省社會主義學院黨組書記、副院長等職，2018年3月開始擔任江蘇省委台辦、省政府台辦主任。

練月琴也是大陸第14屆全國人大代表。據稍早報導，練月琴去年3月在北京參加人大會議期間，被台灣記者問及大陸漁船金門翻覆案是否影響兩岸交流時，她回應稱，民間情緒可能會存在一段時間，但相信大家會逐漸冷靜下來。

練月琴說：「我們也非常欣喜的看到，無論是大陸同胞也好，還是台灣同胞也好，我覺得正義的聲音正面的力量還是佔主流。」

這番言論當時被擁有逾百萬粉絲的微博帳號《台灣那點事兒》轉發，批評她「風輕雲淡」、「喜從何來」、「毫無底線的奉承迎合，分不清敵我」，並稱「我們的各地台辦，不是隻為台灣人服務的部門，它連接兩岸，各地台辦官員更站穩身為大陸立場，多為大陸同胞發聲」，讓練月琴的言論引起不少中國大陸網友不滿。

一艘大陸快艇去年2月14日駛入金門海域，在台灣海巡署人員追緝過程中，快艇翻覆造成船上兩人不幸死亡。 事故協商延宕近半年後，兩岸去年7月在金門重啟談判，並簽署共識，事件才宣告落幕。