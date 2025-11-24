快訊

威嚇日本？ 陸公告今在山東劉公島東部水域實彈射擊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸24日6時至17時在山東劉公島東部水域進行實彈射擊。此為示意圖，為中共海軍今年9月在某海域開展高強度、跨晝夜、多科目訓練。（圖／取自《人民海軍》微信公眾號）
隨著中日緊張情勢不斷升高，中國大陸近期也密集在黃海展開多項軍事演練。中國海事局最新通報，11月24日6時至17時在劉公島東部水域進行實彈射擊，劃定的海域禁止駛入。

中國海事局公布的實彈射擊區域座標落在山東半島東南側外海，亦即黃海北部靠近山東半島海域，與日本對馬島直線距離約740公里。

中國海事局日前才發布渤海海峽黃海北部的航行警告，自11月23日16時至12月7日16時，在劃定的海域執行軍事任務，禁止駛入。該區域大致位於大連東南方向不遠處海域，與日本對馬島直線距離約850公里，距離日本九州北部約980公里。

