威嚇日本？ 陸公告今在山東劉公島東部水域實彈射擊
隨著中日緊張情勢不斷升高，中國大陸近期也密集在黃海展開多項軍事演練。中國海事局最新通報，11月24日6時至17時在劉公島東部水域進行實彈射擊，劃定的海域禁止駛入。
中國海事局公布的實彈射擊區域座標落在山東半島東南側外海，亦即黃海北部靠近山東半島海域，與日本對馬島直線距離約740公里。
中國海事局日前才發布渤海海峽黃海北部的航行警告，自11月23日16時至12月7日16時，在劃定的海域執行軍事任務，禁止駛入。該區域大致位於大連東南方向不遠處海域，與日本對馬島直線距離約850公里，距離日本九州北部約980公里。
