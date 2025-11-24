李在明會李強：希望早日在北京同習近平會面

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年11月1日下午，韓國總統李在明與大陸國家主席習近平在慶州博物館舉行會談。（新華社）
南韓總統李在明在二十國集團（G20）領導人峰會期間，分別會晤大陸總理李強和日本首相高市早苗。在中韓領導人會晤時，李在明說，希望能早日在北京同大陸國家主席習近平會面。

據韓聯社報導，李在明當地時間23日在南非約翰尼斯堡與李強會面時，高度評價兩國元首借亞太經合組織（APEC）慶州峰會之機舉行雙邊會談，推動中韓關係回暖，並提議為造福兩國民眾開展合作。

李在明還強調增強韓中兩國政治互信和溝通的重要性。李強對此表示贊同。李在明並請李強轉達對習近平的特別問候，稱希望能早日在北京同習近平會面。李強也向李在明轉達了習近平的問候。

根據韓方說法，李強在會面中說，習近平10月底對南韓的國事訪問非常成功，中國願同南韓在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。李強還對李在明在G20峰會上發表的講話表示高度讚賞，並提議兩國以此為基礎展開更多合作。

南韓總統室稱，韓中關係以習近平對韓國進行國事訪問為契機呈現回暖勢頭，此次會晤延續韓中兩國高層的積極交流，具有重要意義。

大陸外交部稱，李強在峰會期間同李在明等多國領導人進行了友好交流。

另一方面，在韓日領導人會晤時，雙方重申在複雜國際形勢下維護好兩國關係的重要性，以及面向未來推動雙邊合作的必要性。

李在明指出，打牢韓日關係是兩國政治家應擔當的使命，希望雙方能集中精力在具合作潛力領域進一步推動雙邊關係發展。雙方還決定繼續通過「穿梭外交」在經濟、安全等領域進一步密切溝通。

李在明 李強 G20峰會

