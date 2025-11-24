快訊

中職／明年WBC關注！吳念庭向日媒推薦兩位「台灣至寶」打者

基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫

打擊假帳號！X推「關於此帳號」新功能 用戶所在地、改名次數都公開

聽新聞
0:00 / 0:00

印度全面恢復對陸發放旅遊簽證 雙邊關係持續趨緩

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年8月31日，大陸國家主席習近平在天津與印度總理莫迪舉行會談後，兩國關係就持續趨緩。（新華社）
今年8月31日，大陸國家主席習近平在天津與印度總理莫迪舉行會談後，兩國關係就持續趨緩。（新華社）

大陸《環球時報》引述印度新德里電視台22日報導稱，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證，這是印中兩國關係持續緩和的又一重要訊號。

今年8月31日，大陸國家主席習近平在天津會見出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪時強調，今年是中印建交75周年，雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，除加強戰略溝通，也應擴大交往合作。

隨後因新冠疫情中斷的中印直飛航班，在時隔五年多後就在今年10月底陸續恢復。印度靛藍航空（IndiGo）10月26日恢復‌加爾各答—廣州航線（每日一班），11月10日新增‌德里—廣州航線（每日一班）。‌中國東航則於11月9日復航上海—德里航線（每周三班）。‌‌

消息人士對《新印度快報》透露，印度政府日前已在全球範圍內對其駐外大使館及領事館發布「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」的通知，此舉契合印中雙方為穩定雙邊關係而達成的一系列「以民眾為核心的舉措」。

據報導，今年7月，印度時隔五年恢復對中國公民的旅遊簽證辦理，但當時僅開放印度駐中國大使館及駐上海、廣州和香港領事館的辦理管道。《新印度快報》稱，此次將簽證辦理範圍擴大至全球，彰顯出印度對當前雙邊關係發展態勢的信心不斷增強。

不過，《環球時報》指出，在第一次「恢復簽證」後，中國遊客很快感受到印度對中國公民旅行簽證的高門檻，特別是在世界各國持續優化簽證的潮流下，印度簽證申請顯得缺乏效率。此次面對全球中國公民開放印度旅遊簽證，並不代表簡化了申請程序，其通過率是否有所改善仍待觀察。

印度一家旅行社的負責人維克拉姆．拉納說，目前印度面向中國遊客的簽證流複雜雜耗時，「導致中國遊客紛紛轉向其他目的地」。

此外，印度旅遊業重啟中國市場也面臨現實困難，如需要升級服務體系以貼近中國遊客的需求、接待酒店爭取提供中餐和中文菜單、招募懂中文的導遊、加強景點安全保障措施以緩解中國遊客對安全問題的顧慮等。

中青旅首席品牌官徐曉磊表示，前期赴印旅遊簽證開放及中印直航恢復，促進了中國公民赴印旅遊意願逐步恢復，帶來了積極影響，但短期內大規模增長的可能性較小，印度仍需在提升旅遊服務質量、加強安全保障、簡化簽證流程、加大中國市場營銷等方面持續改進，才能吸引更多中國遊客。

延伸閱讀

卡巴迪／強壓地主孟加拉 女子世界盃與印度爭金

外國人居留手續費 日本明年擬大漲

COP30落幕 各方反應一覽

金馬62／范冰冰奪影后「哭到眼睛腫」！6天前就拿到簽證　李安連線送祝福

相關新聞

印度全面恢復對陸發放旅遊簽證 雙邊關係持續趨緩

大陸《環球時報》引述印度新德里電視台22日報導稱，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證，這是印...

陸「台灣方案」漸劇透？葉九條、江八點 看半世紀演變

中共近期對台措施涉及層面廣，最受矚的是10月24日大陸全國人大常委會突將台灣光復紀念日立法，隔天中共政治局常委兼政協主席王滬寧拋出統一有「七個更好」，並強調共同推進祖國統一大業。到底中共所想的「台灣方案」意味為何，從1970年代底至今近半世紀，又因為時空背景有什麼變化？

地點藏隱喻？ 陸發布將在北洋艦隊誕生地「劉公島」實彈射擊

在中日緊張關係升溫之際，大陸威海海事局23日上午發布航行警告指，24日將在甲午戰爭日軍大敗清朝北洋艦隊的黃海劉公島東部海...

G20領導人峰會 陸總理矛頭對準美國…李強：堅定維護自由貿易

大陸國務院總理李強在南非出席二十國集團（G20）領導人峰會時表示，要帶頭堅持多邊主義，堅定維護自由貿易，建立開放世界經濟...

李強G20提關鍵礦產互惠合作 籲提升發展中國家話語權

在美國抵制和缺席下，大陸國務院總理李強在南非當地時間廿二日出席二十國集團（G20）領導人峰會時強調，要堅定維護自由貿易，...

中亞三國同喊「一中原則」 王毅：核心利益互相支持是應有之義

甫結束中亞三國（吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克）訪問的大陸外長王毅日前表示，中亞三國公開強調一中原則，集體發聲正當其時，既支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。