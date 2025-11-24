不敵電商 德國內衣品牌黛安芬年底退出大陸市場

又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場。在大陸營運已超過卅年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布將於二○二五年十二月三十一日退出中國市場，消息震撼業界。

上海界面新聞指出，黛安芬迄今有一百三十多年歷史。黛安芬一九九二年進入中國大陸市場，是最早將「鋼圈內衣」引入大陸的外資品牌之一。在大陸有兩座工廠，並在各主要城市設有分公司，共有一萬多名員工，大陸總部設在上海。

報導稱，近年來，大陸內衣品類銷售的線上化比率持續攀升，電商平台已成為品牌觸達消費者的核心通路。根據行業分析，線上渠道不僅提供「更加精準地觸達目標客戶群」的能力，還能實現「快速銷售」，同時「滿足消費者的多樣化需求」。這種效率優勢讓固守線下（實體）重資產模式的傳統品牌陷入成本困境。

界面新聞引述「集瓜數據」報告指出，二○二五年大陸女性內衣市場增速回升至百分之七至八，電商表現尤為突出，銷售額年比激增百分之四十四點七五。

此外，新興品牌的興起也為行業帶來不小的競爭壓力。近年來，大陸獲得資本青睞的新興內衣電商品牌已超過十家，包括內外、DareOne、蘭謬（La Miu）等。這些品牌以敏捷的互聯網打法，對傳統品牌形成競爭壓力。