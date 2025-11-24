李強G20提關鍵礦產互惠合作 籲提升發展中國家話語權

在美國抵制和缺席下，大陸國務院總理李強在南非當地時間廿二日出席二十國集團（G20）領導人峰會時強調，要堅定維護自由貿易，建立開放型世界經濟，帶頭堅持多邊主義；呼籲提升發展中國家話語權，構建更加公平開放的國際經貿秩序。他並提出促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用。

今年南非G20峰會在美國抵制下，罕見在開幕首日即通過領袖宣言。

據大陸外交部發布，李強在G20領導人峰會第一階段會議，就「包容和可持續經濟增長」議題談話，直言當前世界經濟面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上，各種經貿限制和對立對抗增多。

他呼籲堅持和衷共濟，堅定維護自由貿易，建設開放型世界經濟；面對分歧矛盾，要求同存異，通過平等協商妥處摩擦；面對治理困局，要與時偕行，帶頭堅持多邊主義，加快推動世界銀行、國際貨幣基金組織、世貿組織等改革，提升發展中國家話語權，構建更公平開放的國際經貿秩序。呼籲G20應正視存在的問題，探尋解決之道。

大陸同時還發布「落實二十國集團支持非洲和最不發達國家（最低度開發國家）工業化倡議中國行動」，支持減緩發展中國家債務，與南非共同提出「支持非洲現代化合作倡議」。

新華社昨晚再發布李強出席第二和第三階段會議發言內容，主題分別為「建設一個韌性的世界」和「造福所有人的公平公正未來」。他表示，二十國集團應當推動更為廣泛國際合作，包括加強生態環保合作，推動聯合國氣候變化框架公約第卅次締約方大會成果加快落地。針對人工智慧的普及應用與有效治理，歡迎更多國家加入世界人工智慧合作組織。

他並提出促進關鍵礦產互惠合作與和平利用。支持「聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產小組」發揮積極作用，落實「二十國集團關鍵礦產框架」，推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。

路透指出，因美國總統川普對南非所謂迫害白人農民的指控而抵制G20，並施壓南非不要在美國缺席的情況下通過領袖宣言。南非總統拉瑪佛沙則回嗆「我們不會被恫嚇」。