聽新聞
0:00 / 0:00

李強G20提關鍵礦產互惠合作 籲提升發展中國家話語權

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸總理李強在南非出席G20領導人峰會時提出，促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。路透
大陸總理李強在南非出席G20領導人峰會時提出，促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。路透

美國抵制和缺席下，大陸國務院總理李強南非當地時間廿二日出席二十國集團（G20）領導人峰會時強調，要堅定維護自由貿易，建立開放型世界經濟，帶頭堅持多邊主義；呼籲提升發展中國家話語權，構建更加公平開放的國際經貿秩序。他並提出促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用。

今年南非G20峰會在美國抵制下，罕見在開幕首日即通過領袖宣言。

據大陸外交部發布，李強在G20領導人峰會第一階段會議，就「包容和可持續經濟增長」議題談話，直言當前世界經濟面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上，各種經貿限制和對立對抗增多。

他呼籲堅持和衷共濟，堅定維護自由貿易，建設開放型世界經濟；面對分歧矛盾，要求同存異，通過平等協商妥處摩擦；面對治理困局，要與時偕行，帶頭堅持多邊主義，加快推動世界銀行、國際貨幣基金組織、世貿組織等改革，提升發展中國家話語權，構建更公平開放的國際經貿秩序。呼籲G20應正視存在的問題，探尋解決之道。

大陸同時還發布「落實二十國集團支持非洲和最不發達國家（最低度開發國家）工業化倡議中國行動」，支持減緩發展中國家債務，與南非共同提出「支持非洲現代化合作倡議」。

新華社昨晚再發布李強出席第二和第三階段會議發言內容，主題分別為「建設一個韌性的世界」和「造福所有人的公平公正未來」。他表示，二十國集團應當推動更為廣泛國際合作，包括加強生態環保合作，推動聯合國氣候變化框架公約第卅次締約方大會成果加快落地。針對人工智慧的普及應用與有效治理，歡迎更多國家加入世界人工智慧合作組織。

他並提出促進關鍵礦產互惠合作與和平利用。支持「聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產小組」發揮積極作用，落實「二十國集團關鍵礦產框架」，推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險。

路透指出，因美國總統川普對南非所謂迫害白人農民的指控而抵制G20，並施壓南非不要在美國缺席的情況下通過領袖宣言。南非總統拉瑪佛沙則回嗆「我們不會被恫嚇」。

李強 南非 G20 美國 經貿 世界銀行 非洲 新華社 川普

延伸閱讀

中日關係緊張仍得交流！日駐華使館辦文化活動 盼加深對日了解

影／明顯溫度差？高市G20見義總理「熱情相擁」 與李強疑「眼神交會」

李強、高市早苗出席G20峰會 暫未見明顯交流

G20草擬宣言 保護關鍵礦產 暗指大陸實施的出口限制

相關新聞

中亞三國同喊「一中原則」 王毅：核心利益互相支持是應有之義

甫結束中亞三國（吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克）訪問的大陸外長王毅日前表示，中亞三國公開強調一中原則，集體發聲正當其時，既支...

不敵電商 德國內衣品牌黛安芬年底退出大陸市場

又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場。在大陸營運已超過卅年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布...

安世半導體控制權風波 母公司聞泰再促荷方溝通

荷蘭政府日前宣布中止對安世半導體的干預，但安世半導體大陸母公司聞泰科技認為，荷方雖暫停行政令，控制權問題仍未解決。聞泰昨...

李強G20提關鍵礦產互惠合作 籲提升發展中國家話語權

在美國抵制和缺席下，大陸國務院總理李強在南非當地時間廿二日出席二十國集團（G20）領導人峰會時強調，要堅定維護自由貿易，...

地點藏隱喻？ 陸發布將在北洋艦隊誕生地「劉公島」實彈射擊

在中日緊張關係升溫之際，大陸威海海事局23日上午發布航行警告指，24日將在甲午戰爭日軍大敗清朝北洋艦隊的黃海劉公島東部海...

兩岸觀策／中共威懾台獨 祭出全球抓捕「沈伯洋們」

應大陸國家主席習近平邀請，泰國國王瓦吉拉隆功11月13日飛抵北京展開為期5天的國事訪問，這是歷史上泰王首次到訪中國。遭中國公安機關通緝多年的「十大逃犯」之一的詐團主嫌佘智江，則在前一天被依中泰引渡條約從泰國引渡回中國。 2022年8月佘智江經中泰執法合作在曼谷被捕，今年11月10日泰國上訴法院正式裁定同意將佘智江引渡回中國受審，這起看似和台灣無關的司法案件，其實值得台灣48名遭中國大陸立案偵查或公告通緝的「沈伯洋們」警惕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。