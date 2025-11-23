聽新聞
地點藏隱喻？ 陸發布將在北洋艦隊誕生地「劉公島」實彈射擊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在中日緊張關係升溫之際，大陸威海海事局23日上午發布航行警告，24日將在黃海劉公島東部水域上開展實彈射擊。（圖／截自大陸海事局網站）
在中日緊張關係升溫之際，大陸威海海事局23日上午發布航行警告指，24日將在甲午戰爭日軍大敗清朝北洋艦隊的黃海劉公島東部海域上，開展實彈射擊，宣示與恫嚇日方意味濃厚。

為反制日相高市早苗在國會有關「台灣有事」答辯，大陸這兩周密集在黃海、渤海透過軍事活動施壓日方。

根據大陸海事局網站消息，威海海事局23日上午10點發布航行警告，自24日上午6點至下午5點，將在劉公島東部水域開展實彈射擊，禁止駛入。據公告，具體位置在37-29.85N 122-12.33E為中心半徑1海里海域內。地點在山東半島東北方，臨黃海北部近岸海域。

劉公島在中日關係中具有特殊意義。劉公島是清朝北洋艦隊的誕生地，在甲午戰爭後期的1895年2月，日本軍在威海衛之戰殲滅了北洋艦隊，完全控制了渤海灣，並登上了劉公島，接收了島上的軍事設施與軍備物資。劉公島景區在官網中介紹稱，這裡是「勿忘國恥的警示之地、凝心聚力致力民族復興的聚魂高地」。

除此之外，大陸自23日起在渤海海峽黃海北部部分海域內，執行長達兩周的軍事任務。根據大連海事局21日發布的航行警告，時間從11月23日下午4點至12月7日下午4點。據公告，地點在38-51.7N 121-38.2E、38-34.2N 121-38.2E、38-33.9N 121-07.9E、38-48.2N 121-14.1E諸點連線範圍內，具體位置落在遼寧半島與山東半島中間的近岸海域。

值得注意的是，過去兩周，大陸在黃海的軍事行動已從中部、南部擴及至北部。解放軍17日至19日才剛在「黃海中部」部分海域進行連續3日的實彈射擊，18日至25日則是在「黃海南部」部分海域進行一連8天的實彈射擊。此外，渤海海域在這兩周也是大陸執行軍事任務的熱區。

