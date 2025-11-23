快訊

中亞三國同喊「一中原則」 王毅：核心利益互相支持是應有之義

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外長王毅已結束對吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞三國的訪問。（路透）
大陸外長王毅已結束對吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞三國的訪問。（路透）

甫結束中亞三國（吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克）訪問的大陸外長王毅日前表示，中亞三國公開強調一中原則，集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則。「在核心利益問題上堅定相互支持，這是中國—中亞命運共同體的應有之義。」

新華社23日報導，王毅在22日結束訪問後受訪做出前述表述。王毅指出，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。

王毅說，在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。

「但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。」

王毅表示，日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。人無信無以立身，國無信無以立世。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。

王毅也提及加強與中亞經貿合作，王毅說中方願同中亞國家一道，錨定命運共同體奮鬥目標，不斷拓展合作領域、擴大合作規模、提升合作層級，在互利合作中加快共同發展，更好造福各國和各國人民。

王毅表示，今年前三季，中國同中亞五國雙邊貿易額接近800億美元、年增15.6%，全年有望突破1,000億美元大關。此外，中國還是中亞國家主要投資來源國。截至目前，中國對中亞國家投資累計超過500億美元，農業、能源、基礎設施等傳統領域持續鞏固，5G、新能源、人工智能等新興領域合作不斷加強。

路透報導，王毅在訪問塔吉克首都杜尚別時表示，中國將擴大從塔吉克進口優質農產品，並鼓勵中國企業投資這個內陸國家。

