港府：立法會投票時間延長 不等於更多人投票

香港立法會將於12月7日改選，本屆選舉投票時間延長至16個小時。香港政務司長陳國基表示，延長時間是為了方便選民，不等於會有更多人投票。

據公布，本屆香港立法會選舉投票時間由上午7時30分延長至晚間11時30分，較上屆的上午8時30分至晚間10時30分增加了2小時。

香港明報今天報導，陳國基21日於now新聞台節目表示，延長投票時間與投票率上升「沒有一個等號」，港府目的是方便選民投票，並說如果投票時間延長就有更多人投票，「我們不如24小時（投票），那就更多（投票率）」。

陳國基還表示，並無預測投票率是否會高於上屆立法會直選的30.2%，但希望所有選民都投票。

本屆香港立法會選舉設10個公務員專屬票站、7個醫管局醫護人員專屬票站、2個少數族裔專屬票站、3個（安養、殘障）院舍外展票站以及4個鄰近邊境票站。陳國基表示，這些票站都會設有禁止拉票區；投票結束後，專屬票站及外展票站的選票將運送到較大的票站點票。