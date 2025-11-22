快訊

不斷更新／范冰冰奪影后！隔空看直播哽咽洩心聲 金馬62得獎名單看這

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥

港府：立法會投票時間延長 不等於更多人投票

中央社／ 台北22日電

香港立法會將於12月7日改選，本屆選舉投票時間延長至16個小時。香港政務司長陳國基表示，延長時間是為了方便選民，不等於會有更多人投票。

據公布，本屆香港立法會選舉投票時間由上午7時30分延長至晚間11時30分，較上屆的上午8時30分至晚間10時30分增加了2小時。

香港明報今天報導，陳國基21日於now新聞台節目表示，延長投票時間與投票率上升「沒有一個等號」，港府目的是方便選民投票，並說如果投票時間延長就有更多人投票，「我們不如24小時（投票），那就更多（投票率）」。

陳國基還表示，並無預測投票率是否會高於上屆立法會直選的30.2%，但希望所有選民都投票。

本屆香港立法會選舉設10個公務員專屬票站、7個醫管局醫護人員專屬票站、2個少數族裔專屬票站、3個（安養、殘障）院舍外展票站以及4個鄰近邊境票站。陳國基表示，這些票站都會設有禁止拉票區；投票結束後，專屬票站及外展票站的選票將運送到較大的票站點票。

立法會 香港

延伸閱讀

駐港國安公署1周2度發聲：嚴懲干擾立法會選舉

金融旺、就業差 港府上修全年經濟增長預測至3.2%

香港立法會選舉提名期結束 預料投票率不高

全運會火炬傳遞 香港決賽門票售罄 估吸引10萬人次旅客

相關新聞

「尼米茲」前腳剛走「華盛頓」後腳到 美航艦「一進一出」南海

大陸半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在微博上發布最新航跡圖，指美國海軍「尼米茲號」航空母艦17日穿越菲律賓民...

中美海上軍事安全磋商 陸方：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權

川習會後，大陸海軍官方微信公眾號22日發布，18日至20日，中美兩軍在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制...

與烏茲別克外長戰略對話 王毅稱：中國早日統一是中華兒女共同心願

日本首相高市早苗「台灣有事」言論遭北京強烈抗議後，人在中亞訪問的中共政治局委員間外長王毅，表態強調「中國早日實現完全統一...

畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機

菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依...

彭博披露：美國調查大陸比特幣礦機巨頭涉國安疑慮

全球最大比特幣挖礦機供應商、比特大陸近來成為美國聯邦政府跨部門調查的核心對象。調查目的在於評估設備是否可能對美國國家安全...

李強會南非總統：推動零關稅早日落地 拉馬佛沙：堅定奉行一中政策

據新華社，昨抵達南非約翰尼斯堡準備出席G20峰會的大陸國務院總理李強，在抵達當日即會見南非總統拉馬佛沙。李強指出，上個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。